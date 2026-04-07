https://1prime.ru/20260407/energokrizis-868976399.html

КНР и ЕС по-разному переживают энергокризис

КНР и ЕС по-разному переживают энергокризис - 07.04.2026, ПРАЙМ

КНР и ЕС по-разному переживают энергокризис

Экономический шок - это явление, которое возникает в результате негативного воздействия внешних факторов на экономику страны и в результате непродуманных или... | 07.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-07T09:00+0300

2026-04-07T09:00+0300

2026-04-07T12:25+0300

мнения аналитиков

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868976399.jpg?1775553927

МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Экономический шок - это явление, которое возникает в результате негативного воздействия внешних факторов на экономику страны и в результате непродуманных или ошибочных действий руководства внутри страны. Негативное влияние внешних факторов далеко не всегда является причиной экономического кризиса или шока. Кризис возникает тогда, когда действия правительства страны не справляются с внешними вызовами или наоборот их усугубляют. Это наглядно сегодня подтверждается на примере КНР и ЕС.Сравнивать текущий энергетический кризис с пандемией COVID-19, наверное, не совсем корректно, так как они имеют разную природу происхождения и носили более глобальный и объективный характер, и реакция правительств и последствия во всем мире были относительно одинаковы: закрытие предприятий, остановка производств, ограничение перемещений и как следствие сокращение энергопотребления и энергоресурсов и падение цен на энергоресурсы. От пандемии наиболее пострадали экономики стран экспортеров энергоресурсов.Сегодня наиболее остро последствия энергетического кризиса переживаются странами импортерами энергоресурсов. Текущий энергетический кризис как внешний фактор одинаково проявляется и для ЕС, и для КНР. В частности, рост цен на энергоресурсы, сокращение объемов импортных поставок. И те и другие являются крупнейшими мировыми потребителями энергоресурсов, и те и другие являются крупнейшими импортерами энергоресурсов. Но последствия для ЕС и КНР разные. Для этого надо рассмотреть действия правительств.Что мы видим сегодня. Страны ЕС отсрочили введение полного запрета на импорт нефти из России, вводят ограничения на покупку топлива для граждан, ограничивают авиаперевозки, вводят регулирование цен на АЗС (запрет на повышение цен более 1 раза в день), снижают акцизы на дизельное топливо, призывают граждан снизить скорость передвижения на автомобилях, работать из дома, передвигаться на общественном транспорте, отказаться от авиаперелетов и т.д. Таким образом, все меры направлены для снижения потребления, что говорит о приближающемся экономическом кризисе, что приведет к падению доходов компаний, росту безработицы и увеличению внешнего долга стран.В КНР все ровно наоборот. Китай увеличил объемы закупок российской нефти, сохранил свое присутствие во всех энергетических проектах в России, не отказался от закупок российской нефти и газа, а наоборот наращивал объемы закупок. Для стабилизации цен на внутреннем рынке ограничил экспорт дизельного топлива и бензина, чтобы обеспечить потребности внутреннего рынка и осуществляет реэкспорт СПГ в Азиатско-Тихоокеанском регионе (в Японию, Корею), покупая газ по долгосрочным контрактам, где цены ниже и продает на спотовом рынке, где цены гораздо выше и отражают текущее состояние спроса и предложения.Экономический шок в ЕС, вызванный энергетическим кризисом это полностью рукотворный кризис и является результатом ошибочных действий как руководства ЕС в целом, так и руководства отдельных стран. Даже призывы лидеров Словакии, Венгрии о разблокировке нефтепровода "Дружба" не находят должного отклика в Европейской комиссии. При таких действиях экономический шок в ЕС можно сказать уже наступил. Цены на топливо преодолели свои психологические границы, население стран ЕС всерьез обеспокоено текущей экономической ситуацией, а меры, водимые Европейской комиссией и еврокомиссаром по энергетике носят стихийный и не системный характер и сводятся в основном к ограничению потребления. Этот экономический кризис будет более сложным и последствия его уже затронули энергоемкие отрасли: металлургию, машиностроение, химическую промышленность. Рост цен на топливо уже привел к росту стоимости перевозок всеми видами транспорта, что негативно повлияет на все отрасли экономики без исключения.Автор – доцент Кафедры международного бизнеса Финансового университета Роман Данилов

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Роман Данилов https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/11/858580103_0:46:600:646_100x100_80_0_0_f511a33ead656945db700da23a787093.jpg

Роман Данилов https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/11/858580103_0:46:600:646_100x100_80_0_0_f511a33ead656945db700da23a787093.jpg

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Роман Данилов https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/11/858580103_0:46:600:646_100x100_80_0_0_f511a33ead656945db700da23a787093.jpg

мнения аналитиков