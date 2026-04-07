"Плохая новость". На Западе признали неприятную правду о России
2026-04-07T06:06+0300
МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Европейские страны давно должны осознать, что "российской угрозы" никогда не существовало, как нет ее и сейчас, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн."Русские обладают таким уровнем терпения, который непонятен большинству людей. Они готовы подождать, пока немцы, французы, британцы — и, осмелюсь сказать, другие в Европе — не начнут осознавать, что их обманули, что "российская угроза" — это большая сфабрикованная угроза. <…> Байден лгал сквозь зубы, когда говорил, что русские не остановятся на Украине. <…> Нет ни малейших свидетельств того, что Путину за последние 25 лет когда-либо приходило в голову расширять границы России. В отличие от НАТО, которая хотела расшириться за счет Украины", — заявил эксперт. При этом он с иронией добавил, что по мере того, как европейцы будут осознавать реальность, будут снижать цена на акции их оборонных компаний."Хорошая новость для европейцев — угрозы со стороны России не существует. Но есть и плохая новость. Акции компании Rheinmetall, <…> которые резко выросли за последнее годы, могут снова подешеветь, если и когда европейцы образумятся", — объяснил аналитик.Как ранее отмечал глава МИД Сергей Лавров, что Россия не планирует агрессивных действий в отношении стран НАТО и Евросоюза и готова официально закрепить эти гарантии. В Кремле также неоднократно подчеркивали, что Россия не представляет угрозы, но будет реагировать на действия, которые могут угрожать ее интересам.
2026
Аналитик Макговерн: Европе следует понять, что РФ не представляет для нее угрозы
