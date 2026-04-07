ЕС готовится к экономическому шоку, забыв, что уже давно в нем живет

ЕС готовится к экономическому шоку, забыв, что уже давно в нем живет - 07.04.2026, ПРАЙМ

ЕС готовится к экономическому шоку, забыв, что уже давно в нем живет

Politico пишет, что Евросоюз может испытать экономический шок, сравнимый с последствиями COVID-19 из-за роста цен на энергоносители на фоне конфликта на Ближнем | 07.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-07T11:41+0300

2026-04-07T11:41+0300

2026-04-07T11:41+0300

мнения аналитиков

МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Politico пишет, что Евросоюз может испытать экономический шок, сравнимый с последствиями COVID-19 из-за роста цен на энергоносители на фоне конфликта на Ближнем Востоке. По словам одного из европейских чиновников, в Брюсселе ощущается "нарастание атмосферы, напоминающей времена пандемии". Чиновники Евросоюза пытаются скрыть правду о состоянии экономики своего объединения. Уже начиная с 2022 года, экономика Европы пребывает в шоковом состоянии вследствие введения антироссийских санкций и отказа от российских энергоносителей. Эти решения стали фатальной ошибкой, поскольку процветание европейской промышленности долгое время базировалось на стабильных поставках недорогих энергетических ресурсов из России.Экономический коллапс развивался поэтапно, подобно цепной реакции или эффекту домино. Энергетический кризис, вызванный недостатком топлива и стремительным ростом цен на электроэнергию и сырье, стал первым звеном в цепи разрушений. За ним последовало падение металлургической отрасли, где электроэнергия составляет значительную часть себестоимости продукции. Особенно остро данная проблема затронула алюминиевую промышленность, где доля электроэнергии достигает восьмидесяти-девяноста процентов от общей стоимости выпуска.Следующим этапом стала деградация химической индустрии, сопровождавшаяся массовым увольнением сотрудников ведущих немецких концернов. Затем настал черед производства минеральных удобрений, что негативно сказалось на сельском хозяйстве. Крупнейшие автопроизводители Европы, такие как Volkswagen Group, объявили о сокращении объемов выпуска автомобилей на пятьдесят процентов, закрытии заводов и увольнении четверти персонала.Кризис углубился в 2025 году, когда Евросоюз столкнулся с двойной атакой со стороны Соединенных Штатов. Вашингтон навязал Европе обязательства по закупке дорогостоящих энергоносителей и установил заградительные таможенные пошлины на европейскую продукцию. Это привело к двукратному увеличению издержек производства в европейской промышленности.Дополнительным ударом по экономике Евросоюза стало ухудшение отношений с Китаем, одним из ключевых поставщиков энергии. Кульминацией кризиса стала попытка списать экономические провалы на форс-мажорные обстоятельства, возникшие в результате конфликта на Ближнем Востоке. Сегодня Европа сталкивается с острым дефицитом топлива и удобрений, что ставит под угрозу проведение весенних посевных работ. Вполне вероятно, что осенью континент окажется перед лицом жесточайшего продовольственного дефицита и вынужден будет полагаться на импорт продовольствия.Таким образом, экономический крах Евросоюза начался не внезапно, а являлся следствием осознанных решений властей, принявших ряд непродуманных санкций против крупнейшего поставщика энергоресурсов. Текущие внешние факторы лишь ускоряют процесс разрушения европейской экономики.Автор - кандидат экономических наук, доцент экономического факультета РУДН Сергей Зайнуллин

Сергей Зайнуллин https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/0f/848199777_0:0:513:512_100x100_80_0_0_c7b19f8063ecc28e734a3dde657e3c29.jpg

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Сергей Зайнуллин https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/0f/848199777_0:0:513:512_100x100_80_0_0_c7b19f8063ecc28e734a3dde657e3c29.jpg

мнения аналитиков