ФАС снизила цены на семь лекарств из перечня жизненно необходимых

2026-04-07T10:22+0300

МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России снизила цены на 7 лекарственных препаратов для обезболивания, дезинфекции открытых ран, лечения рака, заболеваний дыхательных путей, инфекционно-воспалительных и сердечных заболеваний, входящих в перечень жизненно необходимых важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), сообщило ведомство. Там отметили, что с 24 февраля вступило в силу распоряжение кабмина РФ с обновленным перечнем ЖНВЛП. Ранее в перечень включались только некоторые лекарственные формы препаратов, цены на которые регулировались государством. На другие формы, отличающиеся лишь названием и не включенные в перечень, производители устанавливали цены самостоятельно. Теперь, по предложению ФАС и Минздрава, сформирована нормативная правовая база, которая позволила включать в этот перечень все агрегированные формы препаратов. "ФАС снизила цены на семь распространенных лекарственных препаратов… В ведомство на рассмотрение поступили цены производителей лекарств для обезболивания, дезинфекции открытых ран, лечения рака, заболеваний дыхательных путей, инфекционно-воспалительных и сердечных заболеваний. Служба провела экономический анализ и согласовала заявленные цены", - говорится в сообщении. В службе указали, что снижение относительно зарегистрированных цен на включенные в перечень лекарства составило: на отечественный оригинальный препарат "Полиоксидоний" (флакон раствора в дозировке 6 мг/мл) – 37%, отечественный препарат "Перекись водорода" (флакон со спреем в дозировке 3%) – 11%, отечественный дженерик "Периндоприл" (30 капсул в дозировке 8 мг) – 45%, "Морфин" (упаковка из 2 флаконов в дозировке 20 мг/мл) – 49,8%, "Сафнело" (шприц-ручка с раствором в дозировке 120 мг) – 22%. Кроме того, цена за упаковку препарата "Калквенс Т" (60 таблеток) согласована на уровне на 13% ниже минимальной стоимости в референтных странах, а препарата "Симбикорт рапихалер" (в дозировках 160 мкг плюс 4,5 мкг на дозу и 80 мкг плюс 4,5 мкг на дозу) – в среднем на 14% ниже средней цены его реализации в 2025 году. По словам службы, это повысит доступность препаратов для россиян. В медорганизациях эти лекарства будут предоставляться в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи.

