В Финляндии за год обанкротилось более 300 компаний

2026-04-07T05:27+0300

МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Более 300 финских компаний обанкротилось за последний год в граничащих с Россией областях Финляндии, в основном в сферах гостинично-ресторанного бизнеса и строительства, выяснило РИА Новости, изучив данные сайта по мониторингу банкротств Konkurssilista. После того как власти Финляндии в одностороннем порядке закрыли границу с Россией, неоднократно сообщалось, что финские города, через которые проходили туристические потоки, начали испытывать экономические сложности, а бизнес там начал закрываться. Согласно данным сайта, с апреля 2025 года порядка 315 компаний в граничащих с Россией областях подали заявление о банкротстве, наибольшее число - в сфере гостинично-ресторанного бизнеса и строительства. Так, на юге Финляндии в области Кюменлааксо обанкротилось 45 компаний. Среди них больше всего заявлений было подано в сфере гостинично-ресторанного бизнеса, строительном секторе, а также в сфере оптовой и розничной торговли. В Южной Карелии за год обанкротилось 34 компании, там тоже пострадали гостиничный бизнес и область строительства. В Северной Карелии было зарегистрировано 79 банкротств, наибольшее число пришлось на оптовую и розничную торговлю, строительный сектор, а также сферу недвижимости. В Кайнуу за год зарегистрировано 25 банкротств, больше всего в сфере административных и вспомогательных услуг. Более 90 компаний обанкротилось в Северной Остроботнии, наибольшее число - в строительной отрасли, в сфере оптовой и розничной торговли, а также в гостинично-ресторанном бизнесе. В самой северной области Финляндии, в Лапландии, банкротами стали 40 компаний. Там основной удар также пришелся на строительный сектор. Посол России в Хельсинки Павел Кузнецов ранее заявил в интервью РИА Новости, что финский гостиничный бизнес открыто говорит о том, что им не удается компенсировать 800 тысяч ночевок туристов из России в год за счет гостей из других стран.

