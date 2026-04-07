Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Финляндии за год обанкротилось более 300 компаний - 07.04.2026, ПРАЙМ
В Финляндии за год обанкротилось более 300 компаний
В Финляндии за год обанкротилось более 300 компаний - 07.04.2026, ПРАЙМ
В Финляндии за год обанкротилось более 300 компаний
05:27 07.04.2026
 
В Финляндии за год обанкротилось более 300 компаний

Konkurssilista: более 300 финских компаний обанкротились в граничащих с Россией областях

МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Более 300 финских компаний обанкротилось за последний год в граничащих с Россией областях Финляндии, в основном в сферах гостинично-ресторанного бизнеса и строительства, выяснило РИА Новости, изучив данные сайта по мониторингу банкротств Konkurssilista.
После того как власти Финляндии в одностороннем порядке закрыли границу с Россией, неоднократно сообщалось, что финские города, через которые проходили туристические потоки, начали испытывать экономические сложности, а бизнес там начал закрываться.
Согласно данным сайта, с апреля 2025 года порядка 315 компаний в граничащих с Россией областях подали заявление о банкротстве, наибольшее число - в сфере гостинично-ресторанного бизнеса и строительства.
Так, на юге Финляндии в области Кюменлааксо обанкротилось 45 компаний. Среди них больше всего заявлений было подано в сфере гостинично-ресторанного бизнеса, строительном секторе, а также в сфере оптовой и розничной торговли.
В Южной Карелии за год обанкротилось 34 компании, там тоже пострадали гостиничный бизнес и область строительства. В Северной Карелии было зарегистрировано 79 банкротств, наибольшее число пришлось на оптовую и розничную торговлю, строительный сектор, а также сферу недвижимости.
В Кайнуу за год зарегистрировано 25 банкротств, больше всего в сфере административных и вспомогательных услуг.
Более 90 компаний обанкротилось в Северной Остроботнии, наибольшее число - в строительной отрасли, в сфере оптовой и розничной торговли, а также в гостинично-ресторанном бизнесе.
В самой северной области Финляндии, в Лапландии, банкротами стали 40 компаний. Там основной удар также пришелся на строительный сектор.
Посол России в Хельсинки Павел Кузнецов ранее заявил в интервью РИА Новости, что финский гостиничный бизнес открыто говорит о том, что им не удается компенсировать 800 тысяч ночевок туристов из России в год за счет гостей из других стран.
 
