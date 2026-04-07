ФОТ в России в 2025 году составил 74 триллиона рублей

2026-04-07T00:15+0300

МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Общероссийский фонд оплаты труда (ФОТ) в 2025 году составил 74 триллиона рублей, прирост в абсолютном выражении оказался сопоставим с результатами 2023–2024 годов, говорится в аналитическом комментарии рейтингового агентства НКР. "Зарплатный фонд, рассчитанный на основе данных Федеральной налоговой службы России, в 2025 году достиг 74 триллионов рублей", - приводят данные аналитики. Прирост в абсолютном выражении составил 10,2 триллиона рублей, что по-прежнему сопоставимо с результатами 2023–2024 годов - 11,3 триллиона рублей и 11,5 триллиона рублей соответственно. Несмотря на исторически низкий уровень безработицы и сохраняющийся кадровый голод, наблюдаются первые признаки охлаждения рынка труда и выхода динамики ФОТ на плато. В предыдущие годы госзаказ в металлургии и машиностроении стимулировал рост зарплат и переток кадров из смежных отраслей. Постепенно эти стимулы исчерпали себя, отмечают авторы исследования. В 2024 году ключевую роль в оттоке иностранной рабочей силы и создании дефицита на рынке труда, стимулировавшим рост ФОТ, играло сокращение долларового эквивалента рублёвых зарплат. В 2025 году укрепление рубля снова сделало отечественный рынок труда привлекательным для рабочих из стран Средней Азии, экономики которых в значительно большей степени долларизированы по сравнению с российской. Однако ужесточение миграционного законодательства в 2025 году замедлило возвращение иностранной рабочей силы и не позволило в полной мере компенсировать дефицит кадров. С другой стороны, темп роста зарплат сдерживался изменением географии ввозимой рабочей силы: в ряде отраслей штат пополнился более дешевыми работниками из Индии, Бангладеш и с Кубы. Сохраняет своё влияние на рынок труда и более фундаментальный фактор возрастной структуры трудоспособного населения России, обусловленный демографической ямой 1990-х годов, отметили аналитики.

финансы, россия, средняя азия, индия, бангладеш, фнс россии