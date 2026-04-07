СМИ раскрыли, что Франция натворила на границе с Россией - 07.04.2026, ПРАЙМ
Французские истребители Rafale теперь развернуты в Литве в 130 километрах от российской территории, пишет Military Watch Magazine. | 07.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-07T16:46+0300
МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Французские истребители Rafale теперь развернуты в Литве в 130 километрах от российской территории, пишет Military Watch Magazine."ВКС Франции разместили свои истребители Rafale на Шяуляйской авиабазе, расположенной в 130 километрах от России, чтобы они принимали ведущую роль в миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Прибалтики", — говорится в публикации.Обозреватели указали, что французские Rafale могут пускать крылатые ракеты, способные лететь за пределы Москвы и Санкт-Петербурга.В последние годы Россия не раз выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью НАТО у своих западных границ. Альянс наращивает силы и называет это "сдерживанием агрессии". В Кремле отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.Президент Владимир Путин неоднократно подробно объяснял, что Россия не собирается нападать на страны НАТО, но западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
MWM: Франция расположила истребители Rafale в 130 километрах от России