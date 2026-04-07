В ФТС напомнили, когда нужно платить пошлину за посылку из-за рубежа

2026-04-07T13:22+0300

МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Россияне должны платить пошлину при получении посылок из-за рубежа, стоимость которых превышает эквивалент 200 евро или если она тяжелее 31 килограмма, сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС). "Норма беспошлинного ввоза товаров для личного пользования, пересылаемых в международных почтовых отправлениях, составляет 200 евро в эквиваленте и 31 килограмм. При превышении весовых и стоимостных норм получателю необходимо уплатить таможенные пошлины при получении посылки в размере 15% от стоимости, но не менее 2 евро за 1 килограмм в части превышения стоимостной или весовой нормы", - говорится в сообщении. Ведомство отмечает, что заплатить пошлину можно одним из двух способов. Первый вариант – когда пошлину оплачивает "Почта России" от имени физического лица – приобретателя товаров. "В этом случае существует возможность внесения суммы таможенных платежей онлайн на сайте АО "Почта России" до прибытия товаров в место международного почтового обмена. Получатель лично не осуществляет уплату в таможенный орган", – объясняет ФТС. Второй вариант предполагает, что уплата таможенных пошлин осуществляется самим получателем посылки, который перечисляет средства на счет Федерального казначейства. Стоимость товаров для личного пользования в посылке определяется по сопроводительным документам. "Обращаем внимание, что ответственность за указание достоверных сведений о стоимости товара полностью лежит на отправителе", - подчеркивает ФТС.

