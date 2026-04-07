Эксперт рассказал, чем грозит рост цен на нефть Западу
Эксперт рассказал, чем грозит рост цен на нефть Западу - 07.04.2026, ПРАЙМ
Эксперт рассказал, чем грозит рост цен на нефть Западу
Рост цен на нефть до 200 долларов за баррель из-за закрытия Ормузского пролива грозит Западу катастрофическим кризисом, хуже того, что был в 2008 году, считает...
2026-04-07T12:33+0300
2026-04-07T12:33+0300
2026-04-07T12:33+0300
МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Рост цен на нефть до 200 долларов за баррель из-за закрытия Ормузского пролива грозит Западу катастрофическим кризисом, хуже того, что был в 2008 году, считает государственный секретарь Союзного государства Сергей Глазьев. По состоянию на 8.06 мск цена июньских фьючерсов на нефть Brent подскочила на 1,25% относительно предыдущего закрытия, до 111,14 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI - на 2,45%, до 115,16 доллара. "Масштаб финансового кризиса, который ждёт западный мир (при росте цен на нефть до 200 долларов за баррель - ред.), будет носить катастрофический характер. Это будет гораздо сильнее, чем 2008 год", - сказал Глазьев на Московском экономическом форуме. Эскалация конфликта на Ближнем Востоке привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона. В результате цены на топливо растут в большинстве стран мира. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
ормузский пролив
ближний восток
сша
россия, ормузский пролив, ближний восток, сша, сергей глазьев
Энергетика, РОССИЯ, Ормузский пролив, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, США, Сергей Глазьев
Эксперт рассказал, чем грозит рост цен на нефть Западу
Глазьев: рост цен на нефть грозит Западу катастрофическим кризисом