Эксперт рассказал, чем грозит рост цен на нефть Западу

2026-04-07T12:33+0300

МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Рост цен на нефть до 200 долларов за баррель из-за закрытия Ормузского пролива грозит Западу катастрофическим кризисом, хуже того, что был в 2008 году, считает государственный секретарь Союзного государства Сергей Глазьев. По состоянию на 8.06 мск цена июньских фьючерсов на нефть Brent подскочила на 1,25% относительно предыдущего закрытия, до 111,14 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI - на 2,45%, до 115,16 доллара. "Масштаб финансового кризиса, который ждёт западный мир (при росте цен на нефть до 200 долларов за баррель - ред.), будет носить катастрофический характер. Это будет гораздо сильнее, чем 2008 год", - сказал Глазьев на Московском экономическом форуме. Эскалация конфликта на Ближнем Востоке привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона. В результате цены на топливо растут в большинстве стран мира. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.

