В Госдуме предложили ограничить движение электросамокатов по тротуарам - 07.04.2026, ПРАЙМ
В Госдуме предложили ограничить движение электросамокатов по тротуарам
В Госдуме предложили ограничить движение электросамокатов по тротуарам - 07.04.2026, ПРАЙМ
В Госдуме предложили ограничить движение электросамокатов по тротуарам
Депутат Госдумы Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия") предложил ужесточить правила использования средств индивидуальной мобильности (СИМ), включая... | 07.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-07T00:28+0300
2026-04-07T00:28+0300
МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Депутат Госдумы Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия") предложил ужесточить правила использования средств индивидуальной мобильности (СИМ), включая электросамокаты, и ограничить их движение по тротуарам. Обращение с соответствующим предложением было направлено министру транспорта Андрею Никитину. Документ имеется в распоряжении РИА Новости. По словам Гусева, в его адрес систематически поступают обращения граждан, связанные с повышенным риском травматизма на тротуарах, пешеходных дорожках и в пешеходных зонах вследствие использования СИМ, в том числе электросамокатов и иных аналогичных устройств. "Прошу… установить, что средства индивидуальной мобильности, максимальная конструктивная скорость которых превышает 10 км/ч, не могут использоваться для движения в пешеходных зонах, на пешеходных дорожках и тротуарах", - сказано в обращении. Также устройства со скоростью выше 10 километров в час предлагается допустить только к движению по велодорожкам, проезжей части или обочинам при отсутствии специализированной инфраструктуры. Отдельным пунктом предлагается полностью запретить перевозку пассажиров на электросамокатах вне зависимости от конструкции устройства, а также четко прописать критерии, при которых движение создает опасность для пешеходов. "Сегодня тротуары перестают быть безопасным пространством для пешеходов. Люди сталкиваются с электросамокатами на высокой скорости, нередко с пассажирами, в том числе детьми. Мы должны навести порядок и четко развести потоки, чтобы пешеходы были защищены", - сказал Гусев РИА Новости.
бизнес, россия, общество
Бизнес, РОССИЯ, Общество
00:28 07.04.2026
 
В Госдуме предложили ограничить движение электросамокатов по тротуарам

Депутат Гусев предложил ограничить движение электросамокатов по тротуарам

МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Депутат Госдумы Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия") предложил ужесточить правила использования средств индивидуальной мобильности (СИМ), включая электросамокаты, и ограничить их движение по тротуарам.
Обращение с соответствующим предложением было направлено министру транспорта Андрею Никитину. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
По словам Гусева, в его адрес систематически поступают обращения граждан, связанные с повышенным риском травматизма на тротуарах, пешеходных дорожках и в пешеходных зонах вследствие использования СИМ, в том числе электросамокатов и иных аналогичных устройств.
"Прошу… установить, что средства индивидуальной мобильности, максимальная конструктивная скорость которых превышает 10 км/ч, не могут использоваться для движения в пешеходных зонах, на пешеходных дорожках и тротуарах", - сказано в обращении.
Также устройства со скоростью выше 10 километров в час предлагается допустить только к движению по велодорожкам, проезжей части или обочинам при отсутствии специализированной инфраструктуры.
Отдельным пунктом предлагается полностью запретить перевозку пассажиров на электросамокатах вне зависимости от конструкции устройства, а также четко прописать критерии, при которых движение создает опасность для пешеходов.
"Сегодня тротуары перестают быть безопасным пространством для пешеходов. Люди сталкиваются с электросамокатами на высокой скорости, нередко с пассажирами, в том числе детьми. Мы должны навести порядок и четко развести потоки, чтобы пешеходы были защищены", - сказал Гусев РИА Новости.
 
