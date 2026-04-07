В Госдуме предложили ограничить движение электросамокатов по тротуарам

2026-04-07T00:28+0300

МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Депутат Госдумы Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия") предложил ужесточить правила использования средств индивидуальной мобильности (СИМ), включая электросамокаты, и ограничить их движение по тротуарам. Обращение с соответствующим предложением было направлено министру транспорта Андрею Никитину. Документ имеется в распоряжении РИА Новости. По словам Гусева, в его адрес систематически поступают обращения граждан, связанные с повышенным риском травматизма на тротуарах, пешеходных дорожках и в пешеходных зонах вследствие использования СИМ, в том числе электросамокатов и иных аналогичных устройств. "Прошу… установить, что средства индивидуальной мобильности, максимальная конструктивная скорость которых превышает 10 км/ч, не могут использоваться для движения в пешеходных зонах, на пешеходных дорожках и тротуарах", - сказано в обращении. Также устройства со скоростью выше 10 километров в час предлагается допустить только к движению по велодорожкам, проезжей части или обочинам при отсутствии специализированной инфраструктуры. Отдельным пунктом предлагается полностью запретить перевозку пассажиров на электросамокатах вне зависимости от конструкции устройства, а также четко прописать критерии, при которых движение создает опасность для пешеходов. "Сегодня тротуары перестают быть безопасным пространством для пешеходов. Люди сталкиваются с электросамокатами на высокой скорости, нередко с пассажирами, в том числе детьми. Мы должны навести порядок и четко развести потоки, чтобы пешеходы были защищены", - сказал Гусев РИА Новости.

