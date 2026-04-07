https://1prime.ru/20260407/gosduma-868967323.html
В Госдуме предложили ограничить движение электросамокатов по тротуарам
2026-04-07T00:28+0300
бизнес
россия
общество
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868967323.jpg?1775510885
МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Депутат Госдумы Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия") предложил ужесточить правила использования средств индивидуальной мобильности (СИМ), включая электросамокаты, и ограничить их движение по тротуарам.
Обращение с соответствующим предложением было направлено министру транспорта Андрею Никитину. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
По словам Гусева, в его адрес систематически поступают обращения граждан, связанные с повышенным риском травматизма на тротуарах, пешеходных дорожках и в пешеходных зонах вследствие использования СИМ, в том числе электросамокатов и иных аналогичных устройств.
"Прошу… установить, что средства индивидуальной мобильности, максимальная конструктивная скорость которых превышает 10 км/ч, не могут использоваться для движения в пешеходных зонах, на пешеходных дорожках и тротуарах", - сказано в обращении.
Также устройства со скоростью выше 10 километров в час предлагается допустить только к движению по велодорожкам, проезжей части или обочинам при отсутствии специализированной инфраструктуры.
Отдельным пунктом предлагается полностью запретить перевозку пассажиров на электросамокатах вне зависимости от конструкции устройства, а также четко прописать критерии, при которых движение создает опасность для пешеходов.
"Сегодня тротуары перестают быть безопасным пространством для пешеходов. Люди сталкиваются с электросамокатами на высокой скорости, нередко с пассажирами, в том числе детьми. Мы должны навести порядок и четко развести потоки, чтобы пешеходы были защищены", - сказал Гусев РИА Новости.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Депутат Гусев предложил ограничить движение электросамокатов по тротуарам
