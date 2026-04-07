Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Госдуме предложили ввести пятилетний ценз гражданства для маткапитала - 07.04.2026, ПРАЙМ
В Госдуме предложили ввести пятилетний ценз гражданства для маткапитала
01:22 07.04.2026 (обновлено: 02:11 07.04.2026)
 
В Госдуме предложили ввести пятилетний ценз гражданства для маткапитала

МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы во главе с председателем комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославом Ниловым предложили ввести пятилетний ценз гражданства РФ для получения материнского капитала.
Соответствующий законопроект направлен на заключение в правительство РФ. Документ имеется в распоряжении РИА Новости. Согласно действующему законодательству, право на дополнительные меры господдержки возникает при рождении ребенка, приобретшего гражданство РФ по рождению, у лиц, имеющих гражданство РФ на день рождения ребенка, независимо от их места жительства.
"В целях повышения адресности назначения дополнительных мер государственной поддержки законопроектом предлагается внести изменения в статью 3 ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей", предусматривающие введение пятилетнего ценза гражданства РФ для получения дополнительных мер государственной поддержки (материнского (семейного) капитала)", - сказано в пояснительной записке.
В документе уточняется, что данное требование не распространяется на граждан, приобретших гражданство РФ по рождению, по признанию, в том числе жителей воссоединенных регионов, а также участников программы переселенцев, участников СВО или членов их семей либо ветеранов боевых действий.
Авторы инициативы подчеркивают, что законопроект направлен на повышение адресности назначения дополнительных мер государственной поддержки.
В России с 1 февраля 2026 года материнский капитал был проиндексирован на 5,6%. Сумма выплаты на первого ребенка выросла почти до 729 тысяч рублей. Материнский капитал на второго ребенка составил почти 235 тысяч рублей для семей, ранее получавших выплату на первого ребенка. Если же семья не получала выплату, она может получить сертификат на 963 тысячи рублей.
 
