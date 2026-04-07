https://1prime.ru/20260407/gost-868967772.html
В России появился первый ГОСТ на бульон
2026-04-07T01:16+0300
бизнес
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868967772.jpg?1775513781
МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Бульон получил рекомендации по технологии приготовления, они содержатся в проекте первого ГОСТа традиционной русской кухни, который есть в распоряжении РИА Новости.
В первую очередь, дается определение бульона - это отвар, который получился при варке мяса, птицы, дичи, рыбы, грибов и овощей. Можно также добавить в него лук, различную зелень и сельдерей.
Уточняется, что существуют несколько видов бульона. Так, белый изготавливают из необжаренных корнеплодов и мяса. Если же корнеплоды обжарены, то получается желтый бульон. Красный готовят из предварительно обжаренных мяса и овощей.
Для того, чтобы бульон получился крепким, необходимо использовать оттяжку на основе яичных белков и измельченного мяса, но того же вида, из которого варили бульон.
Бульон подают как самостоятельное блюдо, также его можно использовать в качестве основы для супов и соусов. К бульону подают яйца, каши, гренки, булочки и другие мучные изделия.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
