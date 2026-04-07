В России появился первый ГОСТ на бульон

2026-04-07T01:16+0300

МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Бульон получил рекомендации по технологии приготовления, они содержатся в проекте первого ГОСТа традиционной русской кухни, который есть в распоряжении РИА Новости. В первую очередь, дается определение бульона - это отвар, который получился при варке мяса, птицы, дичи, рыбы, грибов и овощей. Можно также добавить в него лук, различную зелень и сельдерей. Уточняется, что существуют несколько видов бульона. Так, белый изготавливают из необжаренных корнеплодов и мяса. Если же корнеплоды обжарены, то получается желтый бульон. Красный готовят из предварительно обжаренных мяса и овощей. Для того, чтобы бульон получился крепким, необходимо использовать оттяжку на основе яичных белков и измельченного мяса, но того же вида, из которого варили бульон. Бульон подают как самостоятельное блюдо, также его можно использовать в качестве основы для супов и соусов. К бульону подают яйца, каши, гренки, булочки и другие мучные изделия.

