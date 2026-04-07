Индекс Мосбиржи усилил рост и почти добрался до 2800 пунктов
МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную сессию вторника усилил рост и почти добрался до 2800 пунктов по основному индексу, после того как неделю колебался ниже, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 12.28 мск повышается на 0,4% относительно предыдущего закрытия, до 2 796,08 пункта, а ранее во вторник он максимально поднимался до 2799,19 пункта.
В особенности дорожают бумаги "Полюса" (+2,4%), "Аэрофлота" (+1,9%), "Ростелекома" (+1,5%), компании "Дом.рф" (+1,5%).
"Пока бумаги "Позитива" (+0,1%) слегка прибавляют в преддверии публикации отчетности. Компания может заявить о росте отгрузок более чем на 40% и возвращении к прибыльности", – добавляет Сергей Суверов из УК "Арикапитал".
Дойдя почти до 2800 пунктов, индекс Мосбиржи подал серьезную заявку на слом нисходящего канала, считает Игорь Соколов из компании "Алор брокер".
Впрочем, пока индекс останется в зоне 2700-2800 пунктов, рассчитывает Екатерина Крылова из ПСБ. "Для закрепления бенчмарка выше верхней границы диапазона требуются сильные факторы", - добавляет она.
"Обычно фаза роста рынка акций начинается с опережающего подъема бумаг финансового сектора, но они пока этого не демонстрируют. Поэтому причин для сильного роста индекса Мосбиржи мы не видим, вряд ли бенчмарк сможет закрепиться выше сопротивления 2800-2820 пунктов", - заключает Соколов.