https://1prime.ru/20260407/indeks--868976817.html

Индекс Мосбиржи усилил рост и почти добрался до 2800 пунктов

Индекс Мосбиржи усилил рост и почти добрался до 2800 пунктов - 07.04.2026, ПРАЙМ

Индекс Мосбиржи усилил рост и почти добрался до 2800 пунктов

Российский рынок акций в основную сессию вторника усилил рост и почти добрался до 2800 пунктов по основному индексу, после того как неделю колебался ниже,... | 07.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-07T12:42+0300

2026-04-07T12:42+0300

2026-04-07T12:42+0300

экономика

рынок

акции

индексы

сергей суверов

мосбиржа

аэрофлот

ростелеком

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/07/852660305_0:54:1601:954_1920x0_80_0_0_ae9726b9efcc599f9a81290abdc11c16.jpg

МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную сессию вторника усилил рост и почти добрался до 2800 пунктов по основному индексу, после того как неделю колебался ниже, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 12.28 мск повышается на 0,4% относительно предыдущего закрытия, до 2 796,08 пункта, а ранее во вторник он максимально поднимался до 2799,19 пункта. В особенности дорожают бумаги "Полюса" (+2,4%), "Аэрофлота" (+1,9%), "Ростелекома" (+1,5%), компании "Дом.рф" (+1,5%). "Пока бумаги "Позитива" (+0,1%) слегка прибавляют в преддверии публикации отчетности. Компания может заявить о росте отгрузок более чем на 40% и возвращении к прибыльности", – добавляет Сергей Суверов из УК "Арикапитал". Снижаются в цене акции "Мосэнерго" (-0,4%), "Роснефти" (-0,8%), "Норникеля" (-0,4%). Дойдя почти до 2800 пунктов, индекс Мосбиржи подал серьезную заявку на слом нисходящего канала, считает Игорь Соколов из компании "Алор брокер". Впрочем, пока индекс останется в зоне 2700-2800 пунктов, рассчитывает Екатерина Крылова из ПСБ. "Для закрепления бенчмарка выше верхней границы диапазона требуются сильные факторы", - добавляет она. "Обычно фаза роста рынка акций начинается с опережающего подъема бумаг финансового сектора, но они пока этого не демонстрируют. Поэтому причин для сильного роста индекса Мосбиржи мы не видим, вряд ли бенчмарк сможет закрепиться выше сопротивления 2800-2820 пунктов", - заключает Соколов.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, акции, индексы, сергей суверов, мосбиржа, аэрофлот, ростелеком