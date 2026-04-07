Индекс Мосбиржи усилил рост и почти добрался до 2800 пунктов - 07.04.2026, ПРАЙМ
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
Индекс Мосбиржи усилил рост и почти добрался до 2800 пунктов
Индекс Мосбиржи усилил рост и почти добрался до 2800 пунктов - 07.04.2026, ПРАЙМ
Индекс Мосбиржи усилил рост и почти добрался до 2800 пунктов
Российский рынок акций в основную сессию вторника усилил рост и почти добрался до 2800 пунктов по основному индексу, после того как неделю колебался ниже,... | 07.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-07T12:42+0300
2026-04-07T12:42+0300
МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную сессию вторника усилил рост и почти добрался до 2800 пунктов по основному индексу, после того как неделю колебался ниже, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 12.28 мск повышается на 0,4% относительно предыдущего закрытия, до 2 796,08 пункта, а ранее во вторник он максимально поднимался до 2799,19 пункта. В особенности дорожают бумаги "Полюса" (+2,4%), "Аэрофлота" (+1,9%), "Ростелекома" (+1,5%), компании "Дом.рф" (+1,5%). "Пока бумаги "Позитива" (+0,1%) слегка прибавляют в преддверии публикации отчетности. Компания может заявить о росте отгрузок более чем на 40% и возвращении к прибыльности", – добавляет Сергей Суверов из УК "Арикапитал". Снижаются в цене акции "Мосэнерго" (-0,4%), "Роснефти" (-0,8%), "Норникеля" (-0,4%). Дойдя почти до 2800 пунктов, индекс Мосбиржи подал серьезную заявку на слом нисходящего канала, считает Игорь Соколов из компании "Алор брокер". Впрочем, пока индекс останется в зоне 2700-2800 пунктов, рассчитывает Екатерина Крылова из ПСБ. "Для закрепления бенчмарка выше верхней границы диапазона требуются сильные факторы", - добавляет она. "Обычно фаза роста рынка акций начинается с опережающего подъема бумаг финансового сектора, но они пока этого не демонстрируют. Поэтому причин для сильного роста индекса Мосбиржи мы не видим, вряд ли бенчмарк сможет закрепиться выше сопротивления 2800-2820 пунктов", - заключает Соколов.
рынок, акции, индексы, сергей суверов, мосбиржа, аэрофлот, ростелеком
Экономика, Рынок, Акции, Индексы, Сергей Суверов, Мосбиржа, Аэрофлот, Ростелеком
12:42 07.04.2026
 
Индекс Мосбиржи усилил рост и почти добрался до 2800 пунктов

Российский рынок акций в основную сессию вторника усилил рост

Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 07.04.2026
МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную сессию вторника усилил рост и почти добрался до 2800 пунктов по основному индексу, после того как неделю колебался ниже, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 12.28 мск повышается на 0,4% относительно предыдущего закрытия, до 2 796,08 пункта, а ранее во вторник он максимально поднимался до 2799,19 пункта.
В особенности дорожают бумаги "Полюса" (+2,4%), "Аэрофлота" (+1,9%), "Ростелекома" (+1,5%), компании "Дом.рф" (+1,5%).
"Пока бумаги "Позитива" (+0,1%) слегка прибавляют в преддверии публикации отчетности. Компания может заявить о росте отгрузок более чем на 40% и возвращении к прибыльности", – добавляет Сергей Суверов из УК "Арикапитал".
Снижаются в цене акции "Мосэнерго" (-0,4%), "Роснефти" (-0,8%), "Норникеля" (-0,4%).
Дойдя почти до 2800 пунктов, индекс Мосбиржи подал серьезную заявку на слом нисходящего канала, считает Игорь Соколов из компании "Алор брокер".
Впрочем, пока индекс останется в зоне 2700-2800 пунктов, рассчитывает Екатерина Крылова из ПСБ. "Для закрепления бенчмарка выше верхней границы диапазона требуются сильные факторы", - добавляет она.
"Обычно фаза роста рынка акций начинается с опережающего подъема бумаг финансового сектора, но они пока этого не демонстрируют. Поэтому причин для сильного роста индекса Мосбиржи мы не видим, вряд ли бенчмарк сможет закрепиться выше сопротивления 2800-2820 пунктов", - заключает Соколов.
Банкноты номиналом 1 доллар США - ПРАЙМ, 1920, 06.04.2026
Внебиржевой курс доллара впервые с 12 марта опустился ниже 79 рублей
Вчера, 10:39
 
ЭкономикаРынокАкцииИндексыСергей СуверовМосбиржаАэрофлотРостелеком
 
 
