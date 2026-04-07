Instagram* потерял три товарных знака в России - 07.04.2026, ПРАЙМ
Instagram* потерял три товарных знака в России
МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Социальная сеть Instagram* потеряла три товарных знака в России, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента. Согласно документам, заявки на регистрацию знака Instagram* и двух логотипов соцсети в цветном и монохромном виде компания подала в августе 2015 года, в июле и в августе 2016 года Роспатент принял решение о регистрации. На данный момент срок товарных знаков истек. Под этими товарными знаками Instagram* мог осуществлять услуги рекламы и продвижения товаров, а также предоставлять маркетинговые, рекламные и консультационные услуги. Instagram* - бесплатное приложение для обмена фотографиями и видеозаписями с элементами соцсети, позволяющее снимать фото и видео, применять к ним фильтры, а также распространять их через свой сервис и ряд других социальных сетей. * Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
06:00 07.04.2026 (обновлено: 06:09 07.04.2026)
 
