Instagram* потерял три товарных знака в России

Instagram* потерял три товарных знака в России - 07.04.2026, ПРАЙМ

Instagram* потерял три товарных знака в России

Социальная сеть Instagram* потеряла три товарных знака в России, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента. | 07.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-07T06:00+0300

2026-04-07T06:00+0300

2026-04-07T06:09+0300

МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Социальная сеть Instagram* потеряла три товарных знака в России, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента. Согласно документам, заявки на регистрацию знака Instagram* и двух логотипов соцсети в цветном и монохромном виде компания подала в августе 2015 года, в июле и в августе 2016 года Роспатент принял решение о регистрации. На данный момент срок товарных знаков истек. Под этими товарными знаками Instagram* мог осуществлять услуги рекламы и продвижения товаров, а также предоставлять маркетинговые, рекламные и консультационные услуги. Instagram* - бесплатное приложение для обмена фотографиями и видеозаписями с элементами соцсети, позволяющее снимать фото и видео, применять к ним фильтры, а также распространять их через свой сервис и ряд других социальных сетей. * Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

рф

бизнес, технологии, россия, рф, instagram, meta, роспатент