Роман Желонкин: запасов алмазов в России хватит еще на 30 лет

Роман Желонкин: запасов алмазов в России хватит еще на 30 лет - 07.04.2026, ПРАЙМ

Роман Желонкин: запасов алмазов в России хватит еще на 30 лет

При разведке новых месторождений геологи уже давно пользуются не молотком и компасом, а применяют искусственный интеллект и беспилотники. Сколько карат алмазов... | 07.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-07T06:06+0300

2026-04-07T06:06+0300

2026-04-07T06:06+0300

МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. День геолога отмечается в России в первое воскресенье апреля. При разведке новых месторождений геологи уже давно пользуются не молотком и компасом, а применяют искусственный интеллект и беспилотники. Сколько карат алмазов ежегодно добывается в России, какие алмазы самые редкие и что заставляет сердце геолога биться чаще, в интервью агентству "Прайм" рассказал главный геолог крупнейшей алмазодобывающей компании в мире "Алроса" Роман Желонкин. Беседовала Екатерина Гнутова.— Остались ли в мире еще крупные неоткрытые месторождения алмазов?— По текущей оценке, запасы экономически рентабельных алмазов в мире при нынешнем уровне цен составляют 1,8 миллиарда карат при годовой добыче в 2025 году порядка 95–100 миллионов карат. Около 1 миллиарда карат запасов алмазов находится в России, где добывается около 30–35 миллионов карат ежегодно. То есть запасов алмазов в России хватит, чтобы работать еще свыше 30 лет. Остальные запасы приходятся главным образом на африканские страны.— Получается, в мире больше нет алмазных terra incognita?— В XXI веке в мире произошло только два значимых открытия коренных месторождений алмазов: трубка "Луэле" (Luele) (ранее — "Луаше" (Luaxe)) в Анголе и трубка "Майская" в Республике Саха (Якутия) в России. Это говорит о том, что эпоха "легко открываемых" месторождений алмазов закончилась. Сейчас поиск новых кимберлитовых тел требует более комплексного подхода и применения новых технологий.Ранее достаточно было просто зафиксировать контрастные аномалии при анализе данных, например с помощью магнитной съемки, что уже указывало на потенциальное наличие полезных ископаемых, а затем провести проверку бурением. Такие методы себя исчерпали и больше не дают серьезных результатов.Сегодня перед геологами стоит задача по повышению эффективности разведки. Необходимо подключать искусственный интеллект — нейросети, которые позволяют анализировать огромные массивы геофизических данных и выявлять новые закономерности, а также совершенствовать геофизические методы исследований и технологии крупнообъемного опробования.— Как именно вы используете ИИ и беспилотники в геологоразведке?— Сегодня обнаружение новых месторождений — это сочетание вызова и удачи. Алмазы залегают глубоко, а исследуемые участки имеют более сложное геологическое строение и перекрыты мощной толщей осадочных и магматических пород. Поэтому применение новых технологий становится неотъемлемой частью процесса геологоразведки.В последнее время мы стали активно применять беспилотные летательные аппараты. С их помощью проводятся различные виды геофизических исследований, лидарное сканирование местности, строятся ортофотопланы, осуществляется видео- и фотосъемка. Применение БПЛА позволяет значительно сократить срок геологоразведочных работ и оперативно получать результаты.В начале этого года мы также успешно завершили пилотный проект по внедрению ИИ в геологоразведку. Обучение нейросетей проводилось на основе оцифрованных данных геологоразведочного комплекса "Алроса" за более чем 50-летний период. Наши специалисты протестировали различные технологии и алгоритмы. Результатом стало выявление новых закономерностей расположения кимберлитовых трубок. В текущем сезоне мы проведем проверочное бурение на участках, которые были определены при помощи ИИ.— На какой глубине добывают самые крупные алмазы?— Между глубиной и размером алмазов нет никакой корреляции: крупные кристаллы могут залегать как близко к поверхности, так и на большой глубине.— Алмазы какого цвета являются самыми распространенными в России, а какие — самыми редкими?— Цвет алмаза зависит от наличия или отсутствия в его кристаллической решетке определенных химических элементов. Большинство ювелирных кристаллов бесцветны; их оттенок варьируется от полностью прозрачного (или, как их еще называют, белого) до слегка желтоватого.Самые редкие — алмазы фантазийных оттенков: прежде всего розовые и голубые, зеленые, красные, пурпурные, желтые. Их возникновение связано с наличием азота, бора, других элементов или смещением кристаллической решетки алмаза. Из 10 тысяч алмазов лишь один будет фантазийного оттенка, что позволяет отнести их к наиболее ценной инвестиционной категории.У каждого месторождения есть свои особенности. Для архангельских алмазов, например, характерны мелкодисперсные включения — "облака", желто-зеленая флюоресценция, тогда как алмазам Якутии свойственна голубая флюоресценция.— Как геологи понимают, что стоят на пороге открытия алмазного месторождения?— Геолога, который много лет занимается поисками алмазов, скорее будет радовать даже не вид самого алмаза, а любые намеки, которые скажут ему о том, что вот тут, где-то рядом, может быть коренное месторождение алмазов.Такими предвестниками служат минералы-спутники алмаза с признаками кимберлитового материала: красные, фиолетовые и оранжевые пиропы, пикроильмениты, хромдиопсиды и оливины. Или другие минералы либо их сочетание, которые говорят нам о минералогической аномалии — отличии определенного участка от окружающей геологической обстановки. При их находке сердце любого геолога начнет биться чаще.— В сфере интересов "Алроса" не только алмазы, но и золото. Изменилась ли оценка запасов крупного месторождения золота "Дегдекан" на Колыме по итогам геологоразведки?— Реализация проекта развития золоторудного месторождения "Дегдекан" начата в 2024 году. В 2025 году было принято решение о наращивании геологоразведочных работ как в пределах, так и за пределами месторождения.Сегодня на месторождении идут подготовительные работы. В феврале мы отправили на "Дегдекан" несколько колонн техники и оборудования для подготовки к строительству необходимой инфраструктуры: буровые установки, специализированную технику и вагон-дома. Сейчас на месте специалисты готовятся к проведению инженерно-геологических изысканий. Две буровые установки будут заниматься геологоразведочным бурением, четыре установки — инженерными изысканиями для последующего проектирования зданий и сооружений на месторождении.На полевой базе в Магаданской области будут жить и работать до 60 сотрудников геологоразведочного комплекса "Алроса". Работа идет в соответствии с графиком, согласно которому в 2029 году планируется начать добычу. Прогноз запасов — 100 тонн золота на "Дегдекане" — на сегодняшний день сохраняется, детали по балансовой принадлежности выявит геологоразведка.— Какие регионы сейчас находятся в фокусе геологоразведки компании, где планируете наращивать разведку золота?— Наш ключевой регион — это, безусловно, Якутия. Большинство геологоразведочных проектов реализуется именно здесь. В этом году наша дочерняя компания "Алмазы Анабара" планирует поставить на баланс 3,5 тонны россыпного золота и увеличить объем его добычи до 250 килограммов в год.Магаданская область и проект "Дегдекан" занимают особое место, поскольку это наш первый проект такого масштаба, где будет вестись добыча рудного золота. Это важно в первую очередь для отработки наших компетенций в области рудной золотодобычи и ее развития в качестве отдельного направления.Поиски золота также ведутся на Таймыре и в Забайкальском крае, изучаются потенциальные объекты в Магаданской области, Хабаровском крае, Иркутской области и в Чукотском автономном округе, которые мы можем разрабатывать самостоятельно или совместно с другими партнерами.

магаданская область

якутия

ангола

алмазы, россия, алроса, магаданская область, якутия, ангола