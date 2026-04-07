Роман Желонкин: запасов алмазов в России хватит еще на 30 лет
Главный геолог крупнейшей алмазодобывающей компании в мире "Алроса" Роман Желонкин
МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. День геолога отмечается в России в первое воскресенье апреля. При разведке новых месторождений геологи уже давно пользуются не молотком и компасом, а применяют искусственный интеллект и беспилотники. Сколько карат алмазов ежегодно добывается в России, какие алмазы самые редкие и что заставляет сердце геолога биться чаще, в интервью агентству "Прайм" рассказал главный геолог крупнейшей алмазодобывающей компании в мире "Алроса" Роман Желонкин. Беседовала Екатерина Гнутова.
— Остались ли в мире еще крупные неоткрытые месторождения алмазов?
— По текущей оценке, запасы экономически рентабельных алмазов в мире при нынешнем уровне цен составляют 1,8 миллиарда карат при годовой добыче в 2025 году порядка 95–100 миллионов карат. Около 1 миллиарда карат запасов алмазов находится в России, где добывается около 30–35 миллионов карат ежегодно. То есть запасов алмазов в России хватит, чтобы работать еще свыше 30 лет. Остальные запасы приходятся главным образом на африканские страны.
— Получается, в мире больше нет алмазных terra incognita?
— В XXI веке в мире произошло только два значимых открытия коренных месторождений алмазов: трубка "Луэле" (Luele) (ранее — "Луаше" (Luaxe)) в Анголе и трубка "Майская" в Республике Саха (Якутия) в России. Это говорит о том, что эпоха "легко открываемых" месторождений алмазов закончилась. Сейчас поиск новых кимберлитовых тел требует более комплексного подхода и применения новых технологий.
Ранее достаточно было просто зафиксировать контрастные аномалии при анализе данных, например с помощью магнитной съемки, что уже указывало на потенциальное наличие полезных ископаемых, а затем провести проверку бурением. Такие методы себя исчерпали и больше не дают серьезных результатов.
Сегодня перед геологами стоит задача по повышению эффективности разведки. Необходимо подключать искусственный интеллект — нейросети, которые позволяют анализировать огромные массивы геофизических данных и выявлять новые закономерности, а также совершенствовать геофизические методы исследований и технологии крупнообъемного опробования.
— Как именно вы используете ИИ и беспилотники в геологоразведке?
— Сегодня обнаружение новых месторождений — это сочетание вызова и удачи. Алмазы залегают глубоко, а исследуемые участки имеют более сложное геологическое строение и перекрыты мощной толщей осадочных и магматических пород. Поэтому применение новых технологий становится неотъемлемой частью процесса геологоразведки.
В последнее время мы стали активно применять беспилотные летательные аппараты. С их помощью проводятся различные виды геофизических исследований, лидарное сканирование местности, строятся ортофотопланы, осуществляется видео- и фотосъемка. Применение БПЛА позволяет значительно сократить срок геологоразведочных работ и оперативно получать результаты.
В начале этого года мы также успешно завершили пилотный проект по внедрению ИИ в геологоразведку. Обучение нейросетей проводилось на основе оцифрованных данных геологоразведочного комплекса "Алроса" за более чем 50-летний период. Наши специалисты протестировали различные технологии и алгоритмы. Результатом стало выявление новых закономерностей расположения кимберлитовых трубок. В текущем сезоне мы проведем проверочное бурение на участках, которые были определены при помощи ИИ.
— На какой глубине добывают самые крупные алмазы?
— Между глубиной и размером алмазов нет никакой корреляции: крупные кристаллы могут залегать как близко к поверхности, так и на большой глубине.
— Алмазы какого цвета являются самыми распространенными в России, а какие — самыми редкими?
— Цвет алмаза зависит от наличия или отсутствия в его кристаллической решетке определенных химических элементов. Большинство ювелирных кристаллов бесцветны; их оттенок варьируется от полностью прозрачного (или, как их еще называют, белого) до слегка желтоватого.
Самые редкие — алмазы фантазийных оттенков: прежде всего розовые и голубые, зеленые, красные, пурпурные, желтые. Их возникновение связано с наличием азота, бора, других элементов или смещением кристаллической решетки алмаза. Из 10 тысяч алмазов лишь один будет фантазийного оттенка, что позволяет отнести их к наиболее ценной инвестиционной категории.
У каждого месторождения есть свои особенности. Для архангельских алмазов, например, характерны мелкодисперсные включения — "облака", желто-зеленая флюоресценция, тогда как алмазам Якутии свойственна голубая флюоресценция.
— Как геологи понимают, что стоят на пороге открытия алмазного месторождения?
— Геолога, который много лет занимается поисками алмазов, скорее будет радовать даже не вид самого алмаза, а любые намеки, которые скажут ему о том, что вот тут, где-то рядом, может быть коренное месторождение алмазов.
Такими предвестниками служат минералы-спутники алмаза с признаками кимберлитового материала: красные, фиолетовые и оранжевые пиропы, пикроильмениты, хромдиопсиды и оливины. Или другие минералы либо их сочетание, которые говорят нам о минералогической аномалии — отличии определенного участка от окружающей геологической обстановки. При их находке сердце любого геолога начнет биться чаще.
— В сфере интересов "Алроса" не только алмазы, но и золото. Изменилась ли оценка запасов крупного месторождения золота "Дегдекан" на Колыме по итогам геологоразведки?
— Реализация проекта развития золоторудного месторождения "Дегдекан" начата в 2024 году. В 2025 году было принято решение о наращивании геологоразведочных работ как в пределах, так и за пределами месторождения.
Сегодня на месторождении идут подготовительные работы. В феврале мы отправили на "Дегдекан" несколько колонн техники и оборудования для подготовки к строительству необходимой инфраструктуры: буровые установки, специализированную технику и вагон-дома. Сейчас на месте специалисты готовятся к проведению инженерно-геологических изысканий. Две буровые установки будут заниматься геологоразведочным бурением, четыре установки — инженерными изысканиями для последующего проектирования зданий и сооружений на месторождении.
На полевой базе в Магаданской области будут жить и работать до 60 сотрудников геологоразведочного комплекса "Алроса". Работа идет в соответствии с графиком, согласно которому в 2029 году планируется начать добычу. Прогноз запасов — 100 тонн золота на "Дегдекане" — на сегодняшний день сохраняется, детали по балансовой принадлежности выявит геологоразведка.
— Какие регионы сейчас находятся в фокусе геологоразведки компании, где планируете наращивать разведку золота?
— Наш ключевой регион — это, безусловно, Якутия. Большинство геологоразведочных проектов реализуется именно здесь. В этом году наша дочерняя компания "Алмазы Анабара" планирует поставить на баланс 3,5 тонны россыпного золота и увеличить объем его добычи до 250 килограммов в год.
Магаданская область и проект "Дегдекан" занимают особое место, поскольку это наш первый проект такого масштаба, где будет вестись добыча рудного золота. Это важно в первую очередь для отработки наших компетенций в области рудной золотодобычи и ее развития в качестве отдельного направления.
Поиски золота также ведутся на Таймыре и в Забайкальском крае, изучаются потенциальные объекты в Магаданской области, Хабаровском крае, Иркутской области и в Чукотском автономном округе, которые мы можем разрабатывать самостоятельно или совместно с другими партнерами.
