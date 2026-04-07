"Низменные страсти". На Западе раскрыли, зачем Трампу понадобился Иран

2026-04-07T02:56+0300

МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Делая резкие заявления в адрес Ирана, президент США Дональд Трамп таким образом пытается вселить уверенность в рынки, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал политолог Алекс Крайнер в интервью на YouTube-канале."Трамп апеллирует к самым примитивным эмоциям тех, кто ему еще верит, хотя их число стремительно сокращается. <…> Полагаю, Трамп пытается создать уверенность на рынках. Если процентные ставки и дальше будут повышаться — в США начнутся серьезные проблемы, а они продолжают расти", — прокомментировал он.По мнению Крайнера, попытки президента повлиять на рынки пока остаются безрезультатными."Думаю, Трамп стремится сохранить доверие рынков, удержать процентные ставки на низком уровне и не допустить роста цен на нефть. И, возможно, именно в этом заключается смысл его заявлений (об Иране. — Прим. ред.). <…> Однако рынки остаются скептичными. Никто ему не верит", — подытожил эксперт.На прошлой неделе Трамп заявил, что США близки к достижению основных целей своей военной операции в Иране. Также он пригрозил Тегерану мощными ударами в течение ближайших двух-трех недель, если не будет достигнута мирная договоренность.С 28 февраля продолжается военная операция Соединенных Штатов и Израиля против Ирана. В это время проходит обмен ударами между сторонами. Тель-Авив заявляет, что их задача — предотвратить разработку ядерного оружия в Тегеране. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал государства и призвал граждан к свержению действующего режима. Иран, в свою очередь, утверждает, что готов к защите и не видит необходимости в возобновлении переговоров на данный момент.

иран, сша, тегеран, дональд трамп