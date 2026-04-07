"Низменные страсти". На Западе раскрыли, зачем Трампу понадобился Иран - 07.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260407/iran-868968953.html
"Низменные страсти". На Западе раскрыли, зачем Трампу понадобился Иран
2026-04-07T02:56+0300
2026-04-07T02:57+0300
иран
сша
тегеран
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/09/865367682_0:41:2409:1396_1920x0_80_0_0_e620013dafd7426e06f528ce5c4cbf45.jpg
https://1prime.ru/20260406/iran-868965035.html
иран
сша
тегеран
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/09/865367682_150:0:2291:1606_1920x0_80_0_0_b8cf3522af7c1e06610f0dff493d3c7e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
"Низменные страсти". На Западе раскрыли, зачем Трампу понадобился Иран

Политолог Крайнер: заявления Трампа об Иране направлены на воздействие на рынки

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 07.04.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Делая резкие заявления в адрес Ирана, президент США Дональд Трамп таким образом пытается вселить уверенность в рынки, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал политолог Алекс Крайнер в интервью на YouTube-канале.
"Трамп апеллирует к самым примитивным эмоциям тех, кто ему еще верит, хотя их число стремительно сокращается. <…> Полагаю, Трамп пытается создать уверенность на рынках. Если процентные ставки и дальше будут повышаться — в США начнутся серьезные проблемы, а они продолжают расти", — прокомментировал он.
По мнению Крайнера, попытки президента повлиять на рынки пока остаются безрезультатными.
"Думаю, Трамп стремится сохранить доверие рынков, удержать процентные ставки на низком уровне и не допустить роста цен на нефть. И, возможно, именно в этом заключается смысл его заявлений (об Иране. — Прим. ред.). <…> Однако рынки остаются скептичными. Никто ему не верит", — подытожил эксперт.
На прошлой неделе Трамп заявил, что США близки к достижению основных целей своей военной операции в Иране. Также он пригрозил Тегерану мощными ударами в течение ближайших двух-трех недель, если не будет достигнута мирная договоренность.
С 28 февраля продолжается военная операция Соединенных Штатов и Израиля против Ирана. В это время проходит обмен ударами между сторонами. Тель-Авив заявляет, что их задача — предотвратить разработку ядерного оружия в Тегеране. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал государства и призвал граждан к свержению действующего режима. Иран, в свою очередь, утверждает, что готов к защите и не видит необходимости в возобновлении переговоров на данный момент.
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала