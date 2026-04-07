"Очень злы". В США заявили о принципиальных изменениях в Иране - 07.04.2026, ПРАЙМ
"Очень злы". В США заявили о принципиальных изменениях в Иране
В ближайшее время государства региона Персидского залива собираются искать пути для установления диалога с Ираном, такое мнение эфире YouTube-канала высказал... | 07.04.2026, ПРАЙМ
03:57 07.04.2026
 
"Очень злы". В США заявили о принципиальных изменениях в Иране

Аналитик Фриман: страны Залива скоро начнут устанавливать контакты с Ираном

МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. В ближайшее время государства региона Персидского залива собираются искать пути для установления диалога с Ираном, такое мнение эфире YouTube-канала высказал отставной американский дипломат Час Фриман.
"Я думаю, мы увидим, как арабские страны Персидского залива, если они еще этого не делают, начнут открывать каналы связи с Ираном — возможно, через Оман, который, в конце концов, является членом Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, а возможно, и напрямую", — заявил эксперт.
Вместе с тем он подчеркнул, что население этих стран, скорее всего, не одобрит такие действия своих властей.
"Им (странам Персидского залива. — Прим. ред.) также придется искать способы успокоить свою общественность, которая очень зла на Иран и не склонна задумываться о долгосрочной необходимости поддерживать с ним нормальные отношения", — объяснил Фриман.
С 28 февраля продолжается военная операция Соединенных Штатов и Израиля против Ирана. В это время проходит обмен ударами между сторонами. Тель-Авив заявляет, что их задача — предотвратить разработку ядерного оружия в Тегеране. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал государства и призвал граждан к свержению действующего режима. Иран, в свою очередь, утверждает, что готов к защите и не видит необходимости в возобновлении переговоров на данный момент.
Конфликт привел практически к полной остановке судоходства через Ормузский пролив - ключевой маршрут для поставок нефти и сжиженного природного газа из стран региона на мировой рынок.
Трамп признался, что без колебаний забрал бы иранскую нефть
