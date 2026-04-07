https://1prime.ru/20260407/iran-868969638.html

"Очень злы". В США заявили о принципиальных изменениях в Иране

"Очень злы". В США заявили о принципиальных изменениях в Иране - 07.04.2026, ПРАЙМ

"Очень злы". В США заявили о принципиальных изменениях в Иране

В ближайшее время государства региона Персидского залива собираются искать пути для установления диалога с Ираном, такое мнение эфире YouTube-канала высказал...

2026-04-07T03:57+0300

2026-04-07T03:57+0300

2026-04-07T03:57+0300

иран

персидский залив

оман

https://cdnn.1prime.ru/img/77151/26/771512606_0:76:1500:920_1920x0_80_0_0_be8ba40a1957b995417e65d1301bd12a.jpg

МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. В ближайшее время государства региона Персидского залива собираются искать пути для установления диалога с Ираном, такое мнение эфире YouTube-канала высказал отставной американский дипломат Час Фриман."Я думаю, мы увидим, как арабские страны Персидского залива, если они еще этого не делают, начнут открывать каналы связи с Ираном — возможно, через Оман, который, в конце концов, является членом Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, а возможно, и напрямую", — заявил эксперт.Вместе с тем он подчеркнул, что население этих стран, скорее всего, не одобрит такие действия своих властей."Им (странам Персидского залива. — Прим. ред.) также придется искать способы успокоить свою общественность, которая очень зла на Иран и не склонна задумываться о долгосрочной необходимости поддерживать с ним нормальные отношения", — объяснил Фриман.С 28 февраля продолжается военная операция Соединенных Штатов и Израиля против Ирана. В это время проходит обмен ударами между сторонами. Тель-Авив заявляет, что их задача — предотвратить разработку ядерного оружия в Тегеране. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал государства и призвал граждан к свержению действующего режима. Иран, в свою очередь, утверждает, что готов к защите и не видит необходимости в возобновлении переговоров на данный момент.Конфликт привел практически к полной остановке судоходства через Ормузский пролив - ключевой маршрут для поставок нефти и сжиженного природного газа из стран региона на мировой рынок.

иран

персидский залив

оман

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

иран, персидский залив, оман