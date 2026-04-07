https://1prime.ru/20260407/iran-868970038.html
Иран заявил, что поразил объекты в нескольких городах Израиля
2026-04-07T04:32+0300
общество
мировая экономика
иран
кувейт
сша
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868970038.jpg?1775526671
МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. ВС Ирана заявили, что поразили объекты в ряде городов Израиля и атаковали авиабазы в Кувейте, сообщает иранский телеканал Press TV со ссылкой на представителя центрального штаба иранского военного командования "Хатам аль-Анбия" Эбрахим Зольфагари. "Ключевые объекты на севере и юге Тель-Авива, стратегические центры в Хайфе, химические заводы в Беэр-Шеве и скопления израильских войск в Петах-Тикве были поражены высокоточными баллистическими ракетами... Несколько летательных аппаратов на авиабазе "Али ас-Салем" (в Кувейте - ред.) были поражены высокоточными ракетами и беспилотниками... База США "Аль-Адири" в Кувейте подверглась ракетной и беспилотной атаке, в результате чего были уничтожены вертолетные ангара и помещения для американских военнослужащих", - сообщает телеканал. Как отмечается в сообщении, центры управления и контроля американской базы "Виктория" в Багдаде подверглись атакам исламского сопротивления в Ираке. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Press TV: Иран заявил, что поразил объекты в Израиле и атаковал авиабазы в Кувейте
