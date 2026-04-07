https://1prime.ru/20260407/iran-868972469.html
"Окончательная точка". На Западе рассказали, как Иран лишил США шансов
Иран впервые за долгое время получил возможность закончить с постоянными военными угрозами, исходящими от США и Израиля, такое мнение в эфире YouTube-канала...
2026-04-07T07:42+0300
иран
сша
израиль
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/82892/89/828928911_0:0:4491:2527_1920x0_80_0_0_1a4328d94edaba4df5784ca7be4f4870.jpg
МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Иран впервые за долгое время получил возможность закончить с постоянными военными угрозами, исходящими от США и Израиля, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал экс-советник НАТО, швейцарский полковник в отставке Жак Бо."То, что мы видим сейчас в Иране, — это не просто защита страны, но и ее укрепление. Мы видим, что население становится более сплоченным. Иранцы не просто запускают ракеты — они производят их все больше. Это своего рода система — механизм, военно-промышленный комплекс — который движется вперед в Иране. Это означает, что они производят ракеты, производят другие вещи и получают все больше политической поддержки извне", — заявил эксперт.При этом он подчеркнул, что время работает против США, уменьшая их влияние с каждым днем."Ирану уже около трех десятилетий угрожают нападением со стороны Израиля и США. Теперь Иран хочет поставить окончательную точку во всем этом процессе, и сейчас у него есть такая возможность. Трамп предоставил Ирану возможность добиться полного прекращения этого, и именно к этому Иран будет стремиться. Чем дольше Трамп тянет, тем больше преимуществ получает Иран и тем меньше свободы для маневра остается у США", — объяснил Бо.С 28 февраля продолжается военная операция Соединенных Штатов и Израиля против Ирана. В это время проходит обмен ударами между сторонами. Тель-Авив заявляет, что их задача — предотвратить разработку ядерного оружия в Тегеране. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал государства и призвал граждан к свержению действующего режима. Иран, в свою очередь, утверждает, что готов к защите и не видит необходимости в возобновлении переговоров на данный момент.
иран
сша
израиль
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82892/89/828928911_150:0:4342:3144_1920x0_80_0_0_d727b5ffc6f790802df598677d2a4e6b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Аналитик Бо: Иран получил шанс положить конец угрозе со стороны США
