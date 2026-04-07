"Окончательная точка". На Западе рассказали, как Иран лишил США шансов - 07.04.2026, ПРАЙМ
"Окончательная точка". На Западе рассказали, как Иран лишил США шансов
07:42 07.04.2026
 
"Окончательная точка". На Западе рассказали, как Иран лишил США шансов

Аналитик Бо: Иран получил шанс положить конец угрозе со стороны США

© AFP / STR" Граффити с изображением флага Ирана в Тегеране
МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Иран впервые за долгое время получил возможность закончить с постоянными военными угрозами, исходящими от США и Израиля, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал экс-советник НАТО, швейцарский полковник в отставке Жак Бо.
"То, что мы видим сейчас в Иране, — это не просто защита страны, но и ее укрепление. Мы видим, что население становится более сплоченным. Иранцы не просто запускают ракеты — они производят их все больше. Это своего рода система — механизм, военно-промышленный комплекс — который движется вперед в Иране. Это означает, что они производят ракеты, производят другие вещи и получают все больше политической поддержки извне", — заявил эксперт.
При этом он подчеркнул, что время работает против США, уменьшая их влияние с каждым днем.
"Ирану уже около трех десятилетий угрожают нападением со стороны Израиля и США. Теперь Иран хочет поставить окончательную точку во всем этом процессе, и сейчас у него есть такая возможность. Трамп предоставил Ирану возможность добиться полного прекращения этого, и именно к этому Иран будет стремиться. Чем дольше Трамп тянет, тем больше преимуществ получает Иран и тем меньше свободы для маневра остается у США", — объяснил Бо.
С 28 февраля продолжается военная операция Соединенных Штатов и Израиля против Ирана. В это время проходит обмен ударами между сторонами. Тель-Авив заявляет, что их задача — предотвратить разработку ядерного оружия в Тегеране. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал государства и призвал граждан к свержению действующего режима. Иран, в свою очередь, утверждает, что готов к защите и не видит необходимости в возобновлении переговоров на данный момент.
