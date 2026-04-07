https://1prime.ru/20260407/iran-868976191.html

СМИ рассказали о деталях плана Ирана по завершению войны

СМИ рассказали о деталях плана Ирана по завершению войны - 07.04.2026, ПРАЙМ

СМИ рассказали о деталях плана Ирана по завершению войны

Иран разработал план по завершению конфликта с США и Израилем, состоящий из десяти пунктов, сообщает The New York Times. | 07.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-07T11:59+0300

2026-04-07T11:59+0300

2026-04-07T11:59+0300

иран

сша

израиль

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/03/861721979_0:0:2501:1406_1920x0_80_0_0_89824104d7fb8c693baab86c6cdc26c3.jpg

МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Иран разработал план по завершению конфликта с США и Израилем, состоящий из десяти пунктов, сообщает The New York Times. "Предложение включает в себя гарантии ненападения, прекращение ударов по "Хезболле" в Ливане и отмену всех санкций", — говорится в материале, при этом полный список не приводится.В соответствии с информацией издания, Тегеран согласен открыть доступ через Ормузский пролив, но с условием взимания платы в размере около двух миллионов долларов за проход каждого судна. Иран намерен поделить этот сбор с Оманом. Средства, полученные от взносов, планируется направить на восстановление инфраструктуры, без прямых требований компенсации от Вашингтона и Тель-Авива. Как сообщило агентство IRNA накануне, Иран передал свои предложения Соединённым Штатам через Пакистан и отверг вероятность перемирия, настаивая на полноценном решении. В минувшее воскресенье президент Трамп предъявил требование Тегерану открыть движение через Ормузский пролив, пригрозив в противном случае нанести удары по мостам и электростанциям Ирана. Срок действия ультиматума американского лидера истекает в 3:00 мск в среду. Иран обещал предпринять ответные меры, если США пойдут на проведение атак. Операция США и Израиля на Ближнем Востоке практически парализовала движение судов по этому важному маршруту для экспорта нефти и СПГ из арабских стран, что привело к увеличению цен на топливо во многих странах мира.

https://1prime.ru/20260407/iran-868972469.html

https://1prime.ru/20260406/iran-868965977.html

иран

сша

израиль

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

иран, сша, израиль