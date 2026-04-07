СМИ рассказали о деталях плана Ирана по завершению войны

NYT: Иран предложил США план завершения войны из 10 пунктов
МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Иран разработал план по завершению конфликта с США и Израилем, состоящий из десяти пунктов, сообщает The New York Times.
"Предложение включает в себя гарантии ненападения, прекращение ударов по "Хезболле" в Ливане и отмену всех санкций", — говорится в материале, при этом полный список не приводится.
В соответствии с информацией издания, Тегеран согласен открыть доступ через Ормузский пролив, но с условием взимания платы в размере около двух миллионов долларов за проход каждого судна. Иран намерен поделить этот сбор с Оманом. Средства, полученные от взносов, планируется направить на восстановление инфраструктуры, без прямых требований компенсации от Вашингтона и Тель-Авива.
Как сообщило агентство IRNA накануне, Иран передал свои предложения Соединённым Штатам через Пакистан и отверг вероятность перемирия, настаивая на полноценном решении.
В минувшее воскресенье президент Трамп предъявил требование Тегерану открыть движение через Ормузский пролив, пригрозив в противном случае нанести удары по мостам и электростанциям Ирана. Срок действия ультиматума американского лидера истекает в 3:00 мск в среду. Иран обещал предпринять ответные меры, если США пойдут на проведение атак.
Операция США и Израиля на Ближнем Востоке практически парализовала движение судов по этому важному маршруту для экспорта нефти и СПГ из арабских стран, что привело к увеличению цен на топливо во многих странах мира.