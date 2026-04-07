Япония пересмотрит закон о защите персональных данных

Япония пересмотрит закон о защите персональных данных - 07.04.2026, ПРАЙМ

Япония пересмотрит закон о защите персональных данных

Правительство Японии одобрило законопроект о пересмотре закона о защите персональных данных, который предусматривает смягчение правил использования личной... | 07.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-07T05:08+0300

2026-04-07T05:08+0300

2026-04-07T05:08+0300

ТОКИО, 7 апр - ПРАЙМ. Правительство Японии одобрило законопроект о пересмотре закона о защите персональных данных, который предусматривает смягчение правил использования личной информации для ускорения разработки и внедрения технологий искусственного интеллекта, сообщает агентство Киодо. Действующее законодательство запрещает передавать третьим лицам чувствительную информацию, такую как данные о состоянии здоровья или судимости, без согласия человека. Поправки предусматривают, что согласие не потребуется, если данные используются для разработки ИИ и не позволяют идентифицировать конкретного человека. Также оно не будет необходимо в случаях, когда отсутствует явное нарушение прав и интересов граждан. Вместе с тем вводятся меры против злоупотреблений. В частности, власти смогут штрафовать физических и юридических лиц, незаконно получивших или использовавших данные более чем одной тысячи человек. Отмечается, что размер штрафа будет соответствовать полученной прибыли, однако не уточняется, как именно он будет определяться.

япония

технологии, общество , япония