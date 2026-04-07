Япония пересмотрит закон о защите персональных данных - 07.04.2026, ПРАЙМ
Япония пересмотрит закон о защите персональных данных
2026-04-07T05:08+0300
05:08 07.04.2026
 
Япония пересмотрит закон о защите персональных данных

Киодо: правительство Японии одобрило смягчение закона о защите персональных данных

ТОКИО, 7 апр - ПРАЙМ. Правительство Японии одобрило законопроект о пересмотре закона о защите персональных данных, который предусматривает смягчение правил использования личной информации для ускорения разработки и внедрения технологий искусственного интеллекта, сообщает агентство Киодо.
Действующее законодательство запрещает передавать третьим лицам чувствительную информацию, такую как данные о состоянии здоровья или судимости, без согласия человека.
Поправки предусматривают, что согласие не потребуется, если данные используются для разработки ИИ и не позволяют идентифицировать конкретного человека. Также оно не будет необходимо в случаях, когда отсутствует явное нарушение прав и интересов граждан.
Вместе с тем вводятся меры против злоупотреблений. В частности, власти смогут штрафовать физических и юридических лиц, незаконно получивших или использовавших данные более чем одной тысячи человек. Отмечается, что размер штрафа будет соответствовать полученной прибыли, однако не уточняется, как именно он будет определяться.
 
