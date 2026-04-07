Япония сократит потребление СПГ для обеспечения стабильного энергоснабжения

Япония сократит потребление СПГ для обеспечения стабильного энергоснабжения - 07.04.2026, ПРАЙМ

Япония сократит потребление СПГ для обеспечения стабильного энергоснабжения

Власти Японии намерены сократить потребление сжиженного природного газа (СПГ) для обеспечения стабильного энергоснабжения, увеличивая загрузку угольных... | 07.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-07T06:06+0300

2026-04-07T06:06+0300

2026-04-07T06:06+0300

энергетика

газ

экономика

ближний восток

сша

иран

ТОКИО, 7 апр - ПРАЙМ. Власти Японии намерены сократить потребление сжиженного природного газа (СПГ) для обеспечения стабильного энергоснабжения, увеличивая загрузку угольных электростанций, заявил министр экономики, торговли и промышленности Рёдзо Акадзава. "Для обеспечения стабильного энергоснабжения мы сокращаем потребление СПГ и принимаем меры для максимального повышения выработки электроэнергии на угольных электростанциях", - отметил он. По его словам, в качестве экстренной меры правительство решило не применять в 2026 году ограничения на работу неэффективных угольных ТЭС, что позволит увеличить их загрузку. Он также подчеркнул, что угольная генерация, несмотря на более высокий уровень выбросов углекислого газа по сравнению с другими видами топлива, играет важную роль в обеспечении энергетической безопасности, поскольку не зависит от поставок из Ближнего Востока. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. При этом фактически остановилось судоходство по Ормузскому проливу - ключевому маршруту поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. В результате цены на топливо растут в большинстве стран мира.

ближний восток

сша

иран

газ, ближний восток, сша, иран