Япония сократит потребление СПГ для обеспечения стабильного энергоснабжения
2026-04-07T06:06+0300
энергетика
газ
экономика
ближний восток
сша
иран
ТОКИО, 7 апр - ПРАЙМ. Власти Японии намерены сократить потребление сжиженного природного газа (СПГ) для обеспечения стабильного энергоснабжения, увеличивая загрузку угольных электростанций, заявил министр экономики, торговли и промышленности Рёдзо Акадзава.
"Для обеспечения стабильного энергоснабжения мы сокращаем потребление СПГ и принимаем меры для максимального повышения выработки электроэнергии на угольных электростанциях", - отметил он.
По его словам, в качестве экстренной меры правительство решило не применять в 2026 году ограничения на работу неэффективных угольных ТЭС, что позволит увеличить их загрузку.
Он также подчеркнул, что угольная генерация, несмотря на более высокий уровень выбросов углекислого газа по сравнению с другими видами топлива, играет важную роль в обеспечении энергетической безопасности, поскольку не зависит от поставок из Ближнего Востока.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. При этом фактически остановилось судоходство по Ормузскому проливу - ключевому маршруту поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. В результате цены на топливо растут в большинстве стран мира.
