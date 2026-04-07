Юрист рассказала о штрафах за шум двигателя по ночам
Штраф до 3 тысяч рублей грозит мотоциклистам за шум двигателя по ночам, превышающий установленные нормы, рассказала РИА Новости юрист Валентина Бачурина. | 07.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-07T05:33+0300
МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Штраф до 3 тысяч рублей грозит мотоциклистам за шум двигателя по ночам, превышающий установленные нормы, рассказала РИА Новости юрист Валентина Бачурина.
Она отметила, что мотоциклиста могут привлечь к ответственности за громкий шум двигателя в городе - если он превышает нормы, водителю грозит штраф 500 рублей по статье 8.23 КоАП РФ "Эксплуатация механических транспортных средств с превышением нормативов уровня шума".
"Более того, ночью, а именно с 23.00 до 07.00 в будни и с 22.00 до 10.00 в выходные и праздники, превышение уровня шума уже будет квалифицироваться как нарушение общественного порядка. Штраф для мотоциклистов будет составлять от 2 тысяч до 3 тысяч рублей", - сообщила член Союза юристов-блогеров на базе МГЮА имени Кутафина при АЮР.
Юрист Бачурина: мотоциклистам грозит штраф до трех тысяч рублей за шум двигателя по ночам
