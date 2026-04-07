https://1prime.ru/20260407/jurist-868971045.html

Юрист рассказала о штрафах за шум двигателя по ночам - 07.04.2026, ПРАЙМ

Штраф до 3 тысяч рублей грозит мотоциклистам за шум двигателя по ночам, превышающий установленные нормы, рассказала РИА Новости юрист Валентина Бачурина.

общество

бизнес

рф

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868971045.jpg?1775529188

МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Штраф до 3 тысяч рублей грозит мотоциклистам за шум двигателя по ночам, превышающий установленные нормы, рассказала РИА Новости юрист Валентина Бачурина. Она отметила, что мотоциклиста могут привлечь к ответственности за громкий шум двигателя в городе - если он превышает нормы, водителю грозит штраф 500 рублей по статье 8.23 КоАП РФ "Эксплуатация механических транспортных средств с превышением нормативов уровня шума". "Более того, ночью, а именно с 23.00 до 07.00 в будни и с 22.00 до 10.00 в выходные и праздники, превышение уровня шума уже будет квалифицироваться как нарушение общественного порядка. Штраф для мотоциклистов будет составлять от 2 тысяч до 3 тысяч рублей", - сообщила член Союза юристов-блогеров на базе МГЮА имени Кутафина при АЮР.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

