Аналитики рассказали о пике роста биржевых цен на серебро

Пик роста биржевых цен на серебро в 79-81 доллара за тройскую унцию придется на текущий год с последующим снижением стоимости драгметалла до 50-60 долларов за... | 07.04.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Пик роста биржевых цен на серебро в 79-81 доллара за тройскую унцию придется на текущий год с последующим снижением стоимости драгметалла до 50-60 долларов за унцию к 2030 году, следует из аналитического обзора консалтинговой компании Kept. Стоимость серебра значительно выросла в последние месяцы, а в конце января впервые в истории превысила отметку в 120 долларов за тройскую унцию. После этого наблюдалась заметная коррекция - так, только за март котировки драгметалла упали на 15,5%, а в настоящий момент они находятся в районе 73 долларов. Агентство рассматривает два дальнейших сценария в отношении мировых цен на серебро. "В случае улучшения мировой экономической конъюнктуры и снижения дефицита предложения прогноз средней цены на серебро в 2026 году составляет 79 долларов за тройскую унцию с тенденцией к снижению в последующие годы до 50 долларов к 2030 году", - говорится в обзоре. Тем не менее в случае сохранения дефицита предложения, продолжения торговых войн, а также высокого спроса со стороны инвесторов средняя стоимость драгметалла в 2026 году составит 81,1 доллара за унцию с перспективой спада до 59 долларов к 2030 году при постепенной стабилизации на глобальных рынках, считают в Kept. "На текущий момент цена на серебро, как и на другие драгоценные металлы, проходит период консолидации. С одной стороны, начавшийся конфликт на Ближнем Востоке еще больше усиливает неопределенность на рынках, с другой - переход США и ряда крупных центробанков к более жесткой денежно-кредитной политике приводит к коррекции цен на драгоценные металлы", - уточняется в обзоре. Отмечается, что стоимость серебра увеличилась на 67% в четвертом квартале прошлого года в годовом выражении. Агентство добавило, что в условиях неопределенности на глобальных рынках центробанки и инвесторы нарастили покупки в том числе "промышленных" драгметаллов. К ажиотажу на рынке серебра привел как рост импорта металла в США в ожидании введения очередных импортных пошлин, так и высокий спрос со стороны биржевых фондов (ETF). Кроме того, рост цен на серебро поддерживался высоким спросом со стороны производителей солнечных панелей и ожидаемым по итогам прошлого года пятый год подряд дефицитом предложения металла.

