https://1prime.ru/20260407/kept-868986685.html
Аналитики Kept выяснили, что случится с золотом к 2030 году
2026-04-07T18:20+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/83101/71/831017133_0:41:3001:1729_1920x0_80_0_0_4cbfb068592589358ae190266c0ed202.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83101/71/831017133_320:0:2679:1769_1920x0_80_0_0_e970651db8704fefe2b17a02f0904a0c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, ближний восток, биржевые цены на золото, золото
МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ.
Мировые цены на золото, платину и палладий продолжат расти в этом году и еще могут достичь локальных пиков, однако затем тренд развернется: так, золото к 2030 году может потерять примерно 20-25% стоимости, следует
из аналитического обзора консалтинговой компании Kept.
По золоту в 2026 году прогнозируется цена 4,9-5,2 тысячи долларов за тройскую унцию, а к 2030 году - спад на 17-24%, до уровня 3,7-4,3 тысячи долларов за унцию. Аналогичная динамика ожидается по платине и палладию.
Стоимость золота росла на протяжении всего прошлого года, только в четвертом квартале 2025 года рост составил 54% в годовом выражении. Факторами роста, по мнению компании, стали растущая глобальная неопределенность из-за новых геополитических конфликтов, снижение ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США, а также ослабление курса доллара.
В текущем году рост цен продолжился из-за неопределенности на мировых рынках: центробанки, биржевые фонды и физические лица скупали золото как защитный инструмент, тем самым подогревая рост цен.
В дальнейшем Kept рассматривает два сценария в отношении цены на золото. "В случае улучшения мировой экономической и геополитической конъюнктуры прогноз по средней цене на золото в 2026 году составляет 4,9 тысячи долларов за тройскую унцию с тенденцией к снижению в последующие годы до 3,7 тысячи долларов к 2030 году", - говорится в обзоре. Снижение цен к 2030 году в этом сценарии составит 24%.
Однако в случае дальнейшего роста неопределенности на мировых рынках, смягчения денежно-кредитной политики США, а также сохранения высокого спроса со стороны центробанков и инвесторов средняя стоимость золота в 2026 году составит 5,2 тысячи долларов за унцию с тенденцией к спаду на 17%, до 4,3 тысячи долларов к 2030 году при постепенной стабилизации на глобальных рынках, считают в компании.