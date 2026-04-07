https://1prime.ru/20260407/kept-868986685.html

Аналитики Kept выяснили, что случится с золотом к 2030 году

2026-04-07T18:20+0300

сша

ближний восток

биржевые цены на золото

золото

https://cdnn.1prime.ru/img/83101/71/831017133_0:41:3001:1729_1920x0_80_0_0_4cbfb068592589358ae190266c0ed202.jpg

МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Мировые цены на золото, платину и палладий продолжат расти в этом году и еще могут достичь локальных пиков, однако затем тренд развернется: так, золото к 2030 году может потерять примерно 20-25% стоимости, следует из аналитического обзора консалтинговой компании Kept. По золоту в 2026 году прогнозируется цена 4,9-5,2 тысячи долларов за тройскую унцию, а к 2030 году - спад на 17-24%, до уровня 3,7-4,3 тысячи долларов за унцию. Аналогичная динамика ожидается по платине и палладию. Стоимость золота росла на протяжении всего прошлого года, только в четвертом квартале 2025 года рост составил 54% в годовом выражении. Факторами роста, по мнению компании, стали растущая глобальная неопределенность из-за новых геополитических конфликтов, снижение ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США, а также ослабление курса доллара. В текущем году рост цен продолжился из-за неопределенности на мировых рынках: центробанки, биржевые фонды и физические лица скупали золото как защитный инструмент, тем самым подогревая рост цен.В дальнейшем Kept рассматривает два сценария в отношении цены на золото. "В случае улучшения мировой экономической и геополитической конъюнктуры прогноз по средней цене на золото в 2026 году составляет 4,9 тысячи долларов за тройскую унцию с тенденцией к снижению в последующие годы до 3,7 тысячи долларов к 2030 году", - говорится в обзоре. Снижение цен к 2030 году в этом сценарии составит 24%.Однако в случае дальнейшего роста неопределенности на мировых рынках, смягчения денежно-кредитной политики США, а также сохранения высокого спроса со стороны центробанков и инвесторов средняя стоимость золота в 2026 году составит 5,2 тысячи долларов за унцию с тенденцией к спаду на 17%, до 4,3 тысячи долларов к 2030 году при постепенной стабилизации на глобальных рынках, считают в компании.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

