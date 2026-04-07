"Вот и все". Произошедшее на иранском острове Харк ошеломило Запад

2026-04-07T21:28+0300

МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо раскритиковал атаку США и Израиля на иранский остров Харк, представляющий собой главный узел нефтяного экспорта страны, назвав ее безрассудной."Вот и все, американо-израильская коалиция достигла нового уровня безумия и разрушения мира!" — заявил он в соцсети X.Атака на иранский остров была предпринята днем 7 апреля. Агентство Mehr не уточнило, какие именно объекты стали целями, однако там находится крупнейший нефтяной терминал Исламской республики.Американский чиновник, согласно данным портала Axios, утверждал, что удары наносились по военным целям.США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

