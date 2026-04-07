"Вот и все". Произошедшее на иранском острове Харк ошеломило Запад
2026-04-07T21:28+0300
МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо раскритиковал атаку США и Израиля на иранский остров Харк, представляющий собой главный узел нефтяного экспорта страны, назвав ее безрассудной."Вот и все, американо-израильская коалиция достигла нового уровня безумия и разрушения мира!" — заявил он в соцсети X.Атака на иранский остров была предпринята днем 7 апреля. Агентство Mehr не уточнило, какие именно объекты стали целями, однако там находится крупнейший нефтяной терминал Исламской республики.Американский чиновник, согласно данным портала Axios, утверждал, что удары наносились по военным целям.США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
https://1prime.ru/20260402/tramp-868856884.html
https://1prime.ru/20260407/tramp-868988554.html
Политик Филиппо резко осудил удары США и Израиля по острову Харк
"Это победа". Такер Карлсон сделал заявление о войне США против Ирана
"Конец эпохи". Заявление Трампа об Иране ужаснуло Британию