https://1prime.ru/20260407/konstantinovka-868972381.html

"Горыныч" уничтожил три украинских ДРГ в Константиновке

"Горыныч" уничтожил три украинских ДРГ в Константиновке - 07.04.2026, ПРАЙМ

"Горыныч" уничтожил три украинских ДРГ в Константиновке

Антитеррористическое подразделение "Горыныч" регионального Управления ФСБ России уничтожило 3 диверсионно-разведывательные группы ВСУ в Константиновке в ДНР,... | 07.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-07T07:28+0300

2026-04-07T07:28+0300

2026-04-07T07:28+0300

общество

россия

экономика

константиновка

всу

фсб

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868972381.jpg?1775536085

ДОНЕЦК, 7 апр - ПРАЙМ. Антитеррористическое подразделение "Горыныч" регионального Управления ФСБ России уничтожило 3 диверсионно-разведывательные группы ВСУ в Константиновке в ДНР, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР. "Операторы "Горыныча" выявили и уничтожили 3 украинские диверсионно-террористические группы и пункт управления БПЛА ВСУ, с которых осуществлялись воздушные атаки на Горловку и Дзержинск", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что поражение сил противника прошло совместно с 4-й бригадой Южной группировки войск МО России в рамках ведения охоты на украинских диверсантов в Константиновке.

константиновка

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, константиновка, всу, фсб