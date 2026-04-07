В аэропорту "Храброво" возможны корректировки в расписании рейсов
В аэропорту "Храброво" возможны корректировки в расписании рейсов - 07.04.2026, ПРАЙМ
В аэропорту "Храброво" возможны корректировки в расписании рейсов
В калининградском аэропорту "Храброво" возможны корректировки в расписании рейсов в связи с ограничениями на использование воздушного пространства в ряде... | 07.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-07T04:56+0300
2026-04-07T04:56+0300
2026-04-07T04:56+0300
МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. В калининградском аэропорту "Храброво" возможны корректировки в расписании рейсов в связи с ограничениями на использование воздушного пространства в ряде районов Ленобласти, сообщила Росавиация.
Ранее в ведомстве сообщили, что аэропорт "Пулково" принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с корректировкой параметров временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани.
"Временные ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Ленинградской области сказались на возможности использования маршрутов для полетов в/из Калининграда. В этой связи в аэропорту "Храброво" возможны корректировки в расписании рейсов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
Уточняется, что статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта "Храброво".
ленинградская область
калининград
бизнес, ленинградская область, калининград, росавиация, аэропорт пулково
Бизнес, Ленинградская область, КАЛИНИНГРАД, Росавиация, аэропорт Пулково
В аэропорту "Храброво" возможны корректировки в расписании рейсов
Росавиация: в калининградском аэропорту "Храброво" возможны корректировки рейсов
МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. В калининградском аэропорту "Храброво" возможны корректировки в расписании рейсов в связи с ограничениями на использование воздушного пространства в ряде районов Ленобласти, сообщила Росавиация.
Ранее в ведомстве сообщили, что аэропорт "Пулково" принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с корректировкой параметров временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани.
"Временные ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Ленинградской области сказались на возможности использования маршрутов для полетов в/из Калининграда. В этой связи в аэропорту "Храброво" возможны корректировки в расписании рейсов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
Уточняется, что статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта "Храброво".