В аэропорту "Храброво" возможны корректировки в расписании рейсов

В аэропорту "Храброво" возможны корректировки в расписании рейсов - 07.04.2026, ПРАЙМ

В аэропорту "Храброво" возможны корректировки в расписании рейсов

В калининградском аэропорту "Храброво" возможны корректировки в расписании рейсов в связи с ограничениями на использование воздушного пространства в ряде... | 07.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-07T04:56+0300

2026-04-07T04:56+0300

2026-04-07T04:56+0300

МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. В калининградском аэропорту "Храброво" возможны корректировки в расписании рейсов в связи с ограничениями на использование воздушного пространства в ряде районов Ленобласти, сообщила Росавиация. Ранее в ведомстве сообщили, что аэропорт "Пулково" принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с корректировкой параметров временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. "Временные ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Ленинградской области сказались на возможности использования маршрутов для полетов в/из Калининграда. В этой связи в аэропорту "Храброво" возможны корректировки в расписании рейсов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении. Уточняется, что статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта "Храброво".

ленинградская область

калининград

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, ленинградская область, калининград, росавиация, аэропорт пулково