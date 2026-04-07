Адвокат объяснил, когда нужно платить налог за подаренную квартиру

Получение недвижимости в дар не всегда означает, что новому владельцу придется платить налог. Все зависит от того, кто именно подарил квартиру. О том, в каких... | 07.04.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Получение недвижимости в дар не всегда означает, что новому владельцу придется платить налог. Все зависит от того, кто именно подарил квартиру. О том, в каких случаях налоговая льгота действует, а когда государству нужно отдать до 30% от кадастровой стоимости, агентству “Прайм” рассказал адвокат МКА "Советник-Центр" Александр Шиманский."Если Вы получили такой подарок от близкого родственника, то налог уплачивать не нужно. В статье 217 Налогового кодекса РФ четко указано, что такой доход не подлежит налогообложению. Во всех иных случаях, если человеку подарили квартиру, налоговая инспекция воспримет это как получение дохода", — пояснил адвокат.По словам эксперта, близкими родственниками по закону считаются супруги, родители и дети, дедушки и бабушки, внуки, братья и сестры (в том числе сводные). При дарении от этих лиц налог не начисляется, и распространяется льгота также на другое имущество — транспортные средства или ценные бумаги. Однако чтобы воспользоваться освобождением, нужно документально подтвердить родство: предоставить в налоговую инспекцию свидетельства о рождении, о браке, документы из ЗАГСа.Если квартиру подарил родственник, не входящий в категорию близких (дядя, тетя, племянник), а также гражданский супруг, работодатель или постороннее лицо — налог придется уплатить в полном размере. Налог на дарение недвижимости платит новый владелец, причем размер налога зависит только от кадастровой стоимости объекта и статуса получателя (резидент или нерезидент). Рыночная цена или стоимость по договору дарения не учитываются.Ставка для резидентов РФ применяется по прогрессивной шкале: 13% с дохода до 2,4 миллиона рублей и 15% с дохода свыше этой суммы. Для нерезидентов ставка составляет 30%. Адвокат приводит пример: кадастровая стоимость подаренной квартиры — 10 миллионов рублей. Для резидента налог рассчитывается так: 2 400 000 × 13% = 312 000 рублей; 7 600 000 × 15% = 1 140 000 рублей; итого — 1 452 000 рублей. Для нерезидента налог составит 3 миллиона рублей (10 000 000 × 30%).Шиманский напоминает важные моменты: если одаряемый — несовершеннолетний или недееспособный, обязанность по подаче декларации и уплате налога возлагается на его родителей или законных представителей. При неуплате налога вовремя начисляются пени и штраф в размере 20% от суммы долга.

