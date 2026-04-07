ЛДПР попросит регионы предоставить информацию о состоянии энергосетей
ЛДПР попросит регионы предоставить информацию о состоянии энергосетей
04:23 07.04.2026
 
ЛДПР попросит регионы предоставить информацию о состоянии энергосетей

Слуцкий направит обращения главам регионов о состоянии энергосетей

МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил РИА Новости, что направит обращения главам регионов РФ с просьбой предоставить информацию о текущем состоянии энергосетей в субъектах, эти сведения ЛДПР будет использовать в своей работе, включая предотвращение рисков аварий и совершенствование законодательства.
"Партия запускает мониторинг качества инфраструктурного обеспечения и надежности энергоснабжения населения. Мы направим обращения всем главам регионов с просьбой предоставить исчерпывающую информацию о текущем состоянии энергосетей в России", - сказал Слуцкий.
Парламентарий пояснил, что с наступлением тепла в России начинается дачный сезон, граждане активно уезжают загород, где могут столкнуться с отключением электроснабжения. По его словам, данная проблема может коснуться и семьи, которые круглогодично проживают в садоводческих, огороднических и дачных товариществах. В таких местах может не быть газа, добавил он, поэтому единственным источником отопления является электричество.
Лидер партии добавил, что полученные от глав регионов сведения ЛДПР будет использовать в своей работе, включая предотвращение рисков аварий и совершенствование законодательства.
 
