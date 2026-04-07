Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России расширили перечень для маркировки медицинских изделий - 07.04.2026, ПРАЙМ
В России расширили перечень для маркировки медицинских изделий
В России расширили перечень для маркировки медицинских изделий - 07.04.2026, ПРАЙМ
В России расширили перечень для маркировки медицинских изделий
Кабмин РФ расширил перечень медицинских изделий, подлежащих обязательной маркировке в государственной системе "Честный знак", с 1 сентября маркироваться будут,... | 07.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-07T13:07+0300
2026-04-07T13:07+0300
МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Кабмин РФ расширил перечень медицинских изделий, подлежащих обязательной маркировке в государственной системе "Честный знак", с 1 сентября маркироваться будут, в частности, медицинские маски, салфетки и шприцы, следует из подписанного постановления правительства. "В России расширяется перечень медицинских изделий, подлежащих обязательной маркировке в государственной системе "Честный знак". Распоряжение об этом подписано", - сообщили в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы маркировки "Честный знак"). Там пояснили, что с 1 сентября 2026 года средства идентификации начнут наносить на шприцы, салфетки, пробирки, медицинские маски, обеззараживатели воздуха, в том числе бактерицидные, ортопедическую обувь, коронарные стенты, слуховые аппараты, компьютерные томографы, медицинские перчатки, аппараты для искусственного дыхания и инкубаторы для новорожденных. В операторе "Честного знака" отметили, что решение принято на основании обращений предприятий и компаний, занимающихся выпуском и импортом медицинских изделий. В настоящее время они вынуждены выстраивать параллельные процессы обращения с маркированной и немаркированной продукцией, что усложняет работу и приводит к дополнительным издержкам.
бизнес, россия, рф
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, РФ
13:07 07.04.2026
 
В России расширили перечень для маркировки медицинских изделий

В России с 1 сентября начнут маркировать медицинские маски, салфетки и шприцы

МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Кабмин РФ расширил перечень медицинских изделий, подлежащих обязательной маркировке в государственной системе "Честный знак", с 1 сентября маркироваться будут, в частности, медицинские маски, салфетки и шприцы, следует из подписанного постановления правительства.
"В России расширяется перечень медицинских изделий, подлежащих обязательной маркировке в государственной системе "Честный знак". Распоряжение об этом подписано", - сообщили в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы маркировки "Честный знак").
Там пояснили, что с 1 сентября 2026 года средства идентификации начнут наносить на шприцы, салфетки, пробирки, медицинские маски, обеззараживатели воздуха, в том числе бактерицидные, ортопедическую обувь, коронарные стенты, слуховые аппараты, компьютерные томографы, медицинские перчатки, аппараты для искусственного дыхания и инкубаторы для новорожденных.
В операторе "Честного знака" отметили, что решение принято на основании обращений предприятий и компаний, занимающихся выпуском и импортом медицинских изделий. В настоящее время они вынуждены выстраивать параллельные процессы обращения с маркированной и немаркированной продукцией, что усложняет работу и приводит к дополнительным издержкам.
