В России расширили перечень для маркировки медицинских изделий - 07.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-07T13:07+0300

МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Кабмин РФ расширил перечень медицинских изделий, подлежащих обязательной маркировке в государственной системе "Честный знак", с 1 сентября маркироваться будут, в частности, медицинские маски, салфетки и шприцы, следует из подписанного постановления правительства. "В России расширяется перечень медицинских изделий, подлежащих обязательной маркировке в государственной системе "Честный знак". Распоряжение об этом подписано", - сообщили в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы маркировки "Честный знак"). Там пояснили, что с 1 сентября 2026 года средства идентификации начнут наносить на шприцы, салфетки, пробирки, медицинские маски, обеззараживатели воздуха, в том числе бактерицидные, ортопедическую обувь, коронарные стенты, слуховые аппараты, компьютерные томографы, медицинские перчатки, аппараты для искусственного дыхания и инкубаторы для новорожденных. В операторе "Честного знака" отметили, что решение принято на основании обращений предприятий и компаний, занимающихся выпуском и импортом медицинских изделий. В настоящее время они вынуждены выстраивать параллельные процессы обращения с маркированной и немаркированной продукцией, что усложняет работу и приводит к дополнительным издержкам.

