В МИД прокомментировали создание зернового хаба в Египте
Создание зернового хаба в Египте находится "в стадии решения", вопрос динамично прорабатывается, сообщил заместитель главы МИД России Георгий Борисенко. | 07.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-07T01:04+0300
сельское хозяйство
экономика
россия
египет
рф
владимир путин
мид рф
мид
МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Создание зернового хаба в Египте находится "в стадии решения", вопрос динамично прорабатывается, сообщил заместитель главы МИД России Георгий Борисенко.
"Уже активно обсуждается данная инициатива, и в контакте находятся наши гости - министерство сельского хозяйства и министерство снабжения Египта... Вопрос находится в стадии решения, и мы исходим из того, что проработка будет происходить достаточно динамично", - сказал Борисенко газете "Известия".
Заместитель министра отметил, что сейчас привлекать другие страны не планируется, и египетские партнеры целевым образом обращаются именно к России с подобным предложением, так как Россия для них является крупнейшим поставщиком зерна и удовлетворяет около 80% их потребности в импорте пшеницы.
"Есть конкретные наметки по месту (размещения хаба - ред.), поскольку в Египте давно и активно работают крупные российские зерновые трейдеры... У них там уже есть собственные объекты, в том числе в некоторых египетских портах", - добавил Борисенко.
Ранее президент РФ Владимир Путин предложил обсудить создание зернового и энергетического хаба в Египте.
Замглавы МИД Борисенко: создание зернового хаба в Египте находится в стадии решения
