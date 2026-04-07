В МИД прокомментировали создание зернового хаба в Египте - 07.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260407/mid-868967518.html
В МИД прокомментировали создание зернового хаба в Египте
В МИД прокомментировали создание зернового хаба в Египте - 07.04.2026, ПРАЙМ
В МИД прокомментировали создание зернового хаба в Египте
Создание зернового хаба в Египте находится "в стадии решения", вопрос динамично прорабатывается, сообщил заместитель главы МИД России Георгий Борисенко. | 07.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-07T01:04+0300
2026-04-07T01:04+0300
сельское хозяйство
экономика
россия
египет
рф
владимир путин
мид рф
мид
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868967518.jpg?1775513052
МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Создание зернового хаба в Египте находится "в стадии решения", вопрос динамично прорабатывается, сообщил заместитель главы МИД России Георгий Борисенко. "Уже активно обсуждается данная инициатива, и в контакте находятся наши гости - министерство сельского хозяйства и министерство снабжения Египта... Вопрос находится в стадии решения, и мы исходим из того, что проработка будет происходить достаточно динамично", - сказал Борисенко газете "Известия". Заместитель министра отметил, что сейчас привлекать другие страны не планируется, и египетские партнеры целевым образом обращаются именно к России с подобным предложением, так как Россия для них является крупнейшим поставщиком зерна и удовлетворяет около 80% их потребности в импорте пшеницы. "Есть конкретные наметки по месту (размещения хаба - ред.), поскольку в Египте давно и активно работают крупные российские зерновые трейдеры... У них там уже есть собственные объекты, в том числе в некоторых египетских портах", - добавил Борисенко. Ранее президент РФ Владимир Путин предложил обсудить создание зернового и энергетического хаба в Египте.
египет
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сельское хозяйство, россия, египет, рф, владимир путин, мид рф, мид
Сельское хозяйство, Экономика, РОССИЯ, ЕГИПЕТ, РФ, Владимир Путин, МИД РФ, МИД
01:04 07.04.2026
 
В МИД прокомментировали создание зернового хаба в Египте

Замглавы МИД Борисенко: создание зернового хаба в Египте находится в стадии решения

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Создание зернового хаба в Египте находится "в стадии решения", вопрос динамично прорабатывается, сообщил заместитель главы МИД России Георгий Борисенко.
"Уже активно обсуждается данная инициатива, и в контакте находятся наши гости - министерство сельского хозяйства и министерство снабжения Египта... Вопрос находится в стадии решения, и мы исходим из того, что проработка будет происходить достаточно динамично", - сказал Борисенко газете "Известия".
Заместитель министра отметил, что сейчас привлекать другие страны не планируется, и египетские партнеры целевым образом обращаются именно к России с подобным предложением, так как Россия для них является крупнейшим поставщиком зерна и удовлетворяет около 80% их потребности в импорте пшеницы.
"Есть конкретные наметки по месту (размещения хаба - ред.), поскольку в Египте давно и активно работают крупные российские зерновые трейдеры... У них там уже есть собственные объекты, в том числе в некоторых египетских портах", - добавил Борисенко.
Ранее президент РФ Владимир Путин предложил обсудить создание зернового и энергетического хаба в Египте.
 
ЭкономикаСельское хозяйствоРОССИЯЕГИПЕТРФВладимир ПутинМИД РФМИД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала