В МИД прокомментировали создание зернового хаба в Египте - 07.04.2026, ПРАЙМ

Создание зернового хаба в Египте находится "в стадии решения", вопрос динамично прорабатывается, сообщил заместитель главы МИД России Георгий Борисенко. | 07.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-07T01:04+0300

МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Создание зернового хаба в Египте находится "в стадии решения", вопрос динамично прорабатывается, сообщил заместитель главы МИД России Георгий Борисенко. "Уже активно обсуждается данная инициатива, и в контакте находятся наши гости - министерство сельского хозяйства и министерство снабжения Египта... Вопрос находится в стадии решения, и мы исходим из того, что проработка будет происходить достаточно динамично", - сказал Борисенко газете "Известия". Заместитель министра отметил, что сейчас привлекать другие страны не планируется, и египетские партнеры целевым образом обращаются именно к России с подобным предложением, так как Россия для них является крупнейшим поставщиком зерна и удовлетворяет около 80% их потребности в импорте пшеницы. "Есть конкретные наметки по месту (размещения хаба - ред.), поскольку в Египте давно и активно работают крупные российские зерновые трейдеры... У них там уже есть собственные объекты, в том числе в некоторых египетских портах", - добавил Борисенко. Ранее президент РФ Владимир Путин предложил обсудить создание зернового и энергетического хаба в Египте.

сельское хозяйство, россия, египет, рф, владимир путин, мид рф, мид