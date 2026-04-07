https://1prime.ru/20260407/mid-868967687.html
Строительство АЭС "Эль-Дабаа" идет точно в срок, заявил МИД РФ
2026-04-07T01:07+0300
энергетика
россия
экономика
каир
москва
рф
аэс "эль-дабаа"
росатом
мид рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868967687.jpg?1775513237
МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Строительство первой египетской АЭС "Эль-Дабаа" идет точно в срок, Москва и Каир планируют и дальнейшее сотрудничество по проекту, заявил замглавы МИД РФ Георгий Борисенко.
"Идет строительство первой египетской атомной электростанции "Эль-Дабаа" точно в срок, утвержденный обеими сторонами. Существуют и планы дальнейшего сотрудничества, после того как будет построена эта электростанция", - сказал газете "Известия" Борисенко.
Замглавы министерства добавил, что проект на данный момент является самым масштабным в отношениях между Россией и Египтом и крупнейшей атомной стройкой в мире.
АЭС "Эль-Дабаа" расположена в провинции Матрух на берегу Средиземного моря, в 350 километрах от Каира. В состав станции войдут четыре энергоблока с российскими реакторными установками ВВЭР-1200, относящимися к поколению "3+" и соответствующими самым высоким международным требованиям к эффективности и безопасности. Общая установленная электрическая мощность АЭС составит почти 4,8 гигаватта. Инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом" - генеральный проектировщик и генеральный подрядчик сооружения АЭС "Эль-Дабаа". Для "Росатома" это первая стройка АЭС в Африке.
каир
москва
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, каир, москва, рф, аэс "эль-дабаа", росатом, мид рф
Энергетика, РОССИЯ, Экономика, Каир, МОСКВА, РФ, АЭС "Эль-Дабаа", Росатом, МИД РФ
