Миронов предложил поднять МРОТ до 60 тысяч рублей

Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил поднять минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до 60 тысяч рублей.

МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил поднять минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до 60 тысяч рублей. В России с 1 января 2026 года размер МРОТ вырос до 27 093 рублей. "Необходимо поднять минимально допустимую зарплату хотя бы до 60 тысяч рублей", - сказал Миронов РИА Новости. Он добавил, что повышение МРОТ позволит уравнять зарплаты во всех регионах.

