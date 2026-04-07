Миронов предложил поднять МРОТ до 60 тысяч рублей
Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил поднять минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до 60 тысяч рублей.
МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил поднять минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до 60 тысяч рублей.
В России с 1 января 2026 года размер МРОТ вырос до 27 093 рублей.
"Необходимо поднять минимально допустимую зарплату хотя бы до 60 тысяч рублей", - сказал Миронов РИА Новости.
Он добавил, что повышение МРОТ позволит уравнять зарплаты во всех регионах.
