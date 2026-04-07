Мишустин: восстановление перевозок на Ближнем Востоке потребует инвестиций

Мишустин: восстановление перевозок на Ближнем Востоке потребует инвестиций - 07.04.2026, ПРАЙМ

Мишустин: восстановление перевозок на Ближнем Востоке потребует инвестиций

Восстановление перевозок на Ближнем Востоке займет значительное время и потребует заметных инвестиций, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. | 07.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-07T16:39+0300

2026-04-07T16:39+0300

2026-04-07T16:39+0300

МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Восстановление перевозок на Ближнем Востоке займет значительное время и потребует заметных инвестиций, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Нарушена работа устоявшихся морских маршрутов. Фактически парализован один из важнейших международных транспортных коридоров в Персидском заливе... Потребуется и значительное время, и значительные инвестиции, чтобы восстановить процессы, инфраструктуру и перевозку товаров", - сказал Мишустин в ходе стратегической сессии по развитию топливно-энергетического комплекса. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам в Иране. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. В связи с этим в большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо из-за фактической блокировки Ормузского пролива - ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного газа из стран Персидского залива.

https://1prime.ru/20260407/mishustin-868980364.html

бизнес, ближний восток, персидский залив, сша, михаил мишустин