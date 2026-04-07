Россия может продлить работу МКС до 2030 года - 07.04.2026, ПРАЙМ
Россия может продлить работу МКС до 2030 года
Технологии, Дмитрий Баканов, Роскосмос, МКС
Баканов: Россия не исключает продление работы МКС до 2030 года

МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Россия не исключает продление работы Международной космической станции (МКС) до 2030 года, сообщил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов.
"Если год назад... был диалог о том, что надо побыстрее ускорить завершение работы МКС, то сейчас с нашими американскими коллегами мы обсуждаем, что работать минимум до 2028 года она должна, может быть, даже до 2030", - сказал Баканов в ходе просветительского марафона "Космос со знанием".
Неделя космоса проходит в России с 6 по 12 апреля. 29 декабря президент России подписал указ о ежегодном проведении Недели космоса. В 2026 году ее проведение приурочено к 65-летию полёта Ю.А. Гагарина в космос. Организатор Недели космоса - государственная корпорация "Роскосмос".
РИА Новости выступает информационным партнером Недели космоса-2026.
