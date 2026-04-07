https://1prime.ru/20260407/mks--868975766.html

Россия может продлить работу МКС до 2030 года

2026-04-07T11:43+0300

https://cdnn.1prime.ru/img/77285/55/772855525_0:91:1501:935_1920x0_80_0_0_c3b0043f064ddabec3719e0e0b328ddd.jpg

МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Россия не исключает продление работы Международной космической станции (МКС) до 2030 года, сообщил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов. "Если год назад... был диалог о том, что надо побыстрее ускорить завершение работы МКС, то сейчас с нашими американскими коллегами мы обсуждаем, что работать минимум до 2028 года она должна, может быть, даже до 2030", - сказал Баканов в ходе просветительского марафона "Космос со знанием". Неделя космоса проходит в России с 6 по 12 апреля. 29 декабря президент России подписал указ о ежегодном проведении Недели космоса. В 2026 году ее проведение приурочено к 65-летию полёта Ю.А. Гагарина в космос. Организатор Недели космоса - государственная корпорация "Роскосмос". РИА Новости выступает информационным партнером Недели космоса-2026.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, дмитрий баканов, роскосмос, мкс