Названы самые популярные направления для отпуска на майские праздники - 07.04.2026, ПРАЙМ
Названы самые популярные направления для отпуска на майские праздники
МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Турция, Узбекистан и Китай являются наиболее популярными среди россиян направлениями для отпуска на предстоящие майские праздники, рассказали РИА Новости в сервисе для покупки авиабилетов "Авиасейлс". "Самым популярным зарубежным направлением на майские праздники стала Турция - на нее приходится 16% всех зарубежных бронирований. Также активно бронируют билеты в Узбекистан (13%), Китай (11%) и Армению (6%)", - рассказали в компании. Там добавили, что другими популярными направлениями являются Грузия и Белоруссия, на которые приходится по 5% от всех бронирований рейсов в другие страны на майские праздники, Таиланд (4%), Казахстан (3%), а также рейсы с пересадками в Японию (4%) и Италию (2%). Более того, в "Авиасейлс" рассказали агентству, что Китай стал самым быстрорастущим направлением на майские праздники. "Среди самых растущих направлений на майские праздники лидирует Китай: доля бронирований по нему выросла на 151% год к году", - отметили там. Помимо Китая, гораздо активнее начали бронировать билеты во Вьетнам и Сербию (рост на 114% и 33% соответственно).
