Опрос показал, сколько россиян готовы временно освоить новую специальность

2026-04-07T04:20+0300

МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Почти каждый второй опрошенный россиянин (44%) готов временно освоить новую интересную специальность без опыта работы, еще 42% респондентов готовы на такой шаг ради повышения дохода, следует из результатов исследования сервисов "Работа.ру" и "СберПодбор", которое есть в распоряжении РИА Новости. "Согласно данным опроса, 44% участников опроса согласны временно освоить новую специальность без опыта, если работа вызовет интерес. Сорок два процента готовы на такой шаг ради повышения дохода", - сказано в исследовании. Уточняется, что 9% опрошенных категорически против смены деятельности, а еще 5% остаются в сомнениях. Согласно опросу, чаще всего (94%) о готовности к временному переходу заявляют HR-специалисты. Из них 53% переключились бы на другую сферу при более высокой зарплате, а 41% - если бы предложили увлекательную профессию. Среди строителей 89% не против поработать в новой для себя области без стажа: 41% мотивирует рост доходов, 48% - интерес к специальности. В производстве и агропроме таких 85%. В сфере транспорта и логистики временную смену профессии рассматривают 84%. Кроме того, в IT-отрасли перейти в другую сферу готовы 70% опрошенных. Среди работников образования и науки таких 79% респондентов. Опрос проводился в марте 2026 года среди 3,2 тысячи россиян.

