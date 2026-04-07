Опрос показал отношение россиян к финансовой помощи детям и внукам

Опрос показал отношение россиян к финансовой помощи детям и внукам - 07.04.2026, ПРАЙМ

Опрос показал отношение россиян к финансовой помощи детям и внукам

Свыше 90% россиян положительно относятся к финансовой помощи своим детям и внукам, а 60% уже оказывают ее, говорится в исследовании "Выберу.ру", которое есть у... | 07.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-07T06:48+0300

2026-04-07T06:48+0300

2026-04-07T06:48+0300

МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Свыше 90% россиян положительно относятся к финансовой помощи своим детям и внукам, а 60% уже оказывают ее, говорится в исследовании "Выберу.ру", которое есть у РИА Новости. "Всего свыше 90% россиян положительно относятся к финансовой поддержке детей и внуков, при этом 6 из 10 опрошенных соотечественников уже оказывают ее в той или иной форме", – выяснили аналитики, опросив три тысячи россиян. Отмечается, что четверть их тех, кто помогает, делают это по необходимости, 11% используют банковский вклад, чтобы формировать накопления на финансовую подушку безопасности для детей. Каждый десятый дарит деньги на праздники, а 15% стараются отправлять посильную сумму каждый месяц, уточняется в исследовании. Почти треть опрошенных ответили, что хотели бы помогать детям, но пока у них нет такой возможности. При этом 8% убеждены, что дети должны справляться со всеми финансовыми вопросами самостоятельно. Среди тех, кто ежемесячно присылает деньги детям и внукам, большинство (57%) выделяют сумму до 10 тысяч рублей. Четверть респондентов этой группы переводят до 15 тысяч рублей, 3% - больше этой суммы. Остальные 15% указали, что сумма каждый раз варьируется исходя из финансовых обстоятельств. Исполнительный директор "Выберу.ру" Ярослав Баджурак подчеркнул, что финансовая поддержка внутри семьи – один из механизмов адаптации к периодическим волнам турбулентности в экономике. "Эту модель поведения поддерживают не только старшие поколения, но и зумеры - столкнувшись со сложностями формирования накоплений в текущих условиях, представители поколения готовы проявлять заботу о будущем своих детей", – сказал он.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , бизнес