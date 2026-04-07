Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ рассказали о неожиданном шаге Орбана во время разговора с Путиным - 07.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260407/orban-868982347.html
СМИ рассказали о неожиданном шаге Орбана во время разговора с Путиным
Во время беседы с российским президентом Владимиром Путиным в октябре прошлого года, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поделился с ним известной в стране... | 07.04.2026, ПРАЙМ
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/1c/865024216_546:98:3087:1527_1920x0_80_0_0_7273565eb56157c2f79f74f333af6f0e.jpg
МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Во время беседы с российским президентом Владимиром Путиным в октябре прошлого года, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поделился с ним известной в стране басней о мыши и льве, передает Bloomberg. "Орбан вспомнил историю, которая, по его словам, популярна в Венгрии. В басне Эзопа рассказывается о мышке, которая освободила попавшего в сети льва после того, как тот спас грызуна", — сообщается в публикации со ссылкой на расшифровку разговора.В ходе разговора Орбан также выразил готовность содействовать разрешению конфликта на Украине. По информации пресс-службы Кремля, телефонная беседа состоялась 17 октября по инициативе венгерских властей. В числе прочих тем обсуждалась готовность Будапешта создать условия для проведения саммита между Россией и США.
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
16:21 07.04.2026
 
СМИ рассказали о неожиданном шаге Орбана во время разговора с Путиным

Bloomberg: во время разговора в октябре Орбан рассказал Путину басню о мыши и льве

© РИА Новости . POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - ПРАЙМ, 1920, 07.04.2026
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
© РИА Новости . POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Во время беседы с российским президентом Владимиром Путиным в октябре прошлого года, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поделился с ним известной в стране басней о мыши и льве, передает Bloomberg.
"Орбан вспомнил историю, которая, по его словам, популярна в Венгрии. В басне Эзопа рассказывается о мышке, которая освободила попавшего в сети льва после того, как тот спас грызуна", — сообщается в публикации со ссылкой на расшифровку разговора.
В ходе разговора Орбан также выразил готовность содействовать разрешению конфликта на Украине.
По информации пресс-службы Кремля, телефонная беседа состоялась 17 октября по инициативе венгерских властей. В числе прочих тем обсуждалась готовность Будапешта создать условия для проведения саммита между Россией и США.
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала