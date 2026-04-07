СМИ рассказали о неожиданном шаге Орбана во время разговора с Путиным

2026-04-07T16:21+0300

МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Во время беседы с российским президентом Владимиром Путиным в октябре прошлого года, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поделился с ним известной в стране басней о мыши и льве, передает Bloomberg. "Орбан вспомнил историю, которая, по его словам, популярна в Венгрии. В басне Эзопа рассказывается о мышке, которая освободила попавшего в сети льва после того, как тот спас грызуна", — сообщается в публикации со ссылкой на расшифровку разговора.В ходе разговора Орбан также выразил готовность содействовать разрешению конфликта на Украине. По информации пресс-службы Кремля, телефонная беседа состоялась 17 октября по инициативе венгерских властей. В числе прочих тем обсуждалась готовность Будапешта создать условия для проведения саммита между Россией и США.

