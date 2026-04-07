Пентагон увеличил расходы на закупки вооружений почти вдвое - 07.04.2026, ПРАЙМ
Пентагон увеличил расходы на закупки вооружений почти вдвое
Министерство обороны США планирует увеличить расходы на закупки вооружений в 2027 финансовом году на 84,6%, то есть почти вдвое, выяснило РИА Новости, изучив... | 07.04.2026, ПРАЙМ
02:31 07.04.2026
 
Пентагон увеличил расходы на закупки вооружений почти вдвое

Минобороны США планирует увеличить расходы на закупки вооружений почти вдвое

МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Министерство обороны США планирует увеличить расходы на закупки вооружений в 2027 финансовом году на 84,6%, то есть почти вдвое, выяснило РИА Новости, изучив бюджетные документы.
Общий объем запросов на закупки вырос до 413 миллиардов долларов против 223,8 миллиарда годом ранее. Наиболее резкий скачок зафиксирован в общеоборонных статьях: они выросли на 571% по сравнению с 2026 финансовым годом, с 15 до 101 миллиарда долларов, выяснило РИА Новости.
Сухопутные войска запросили 60,5 миллиарда долларов на закупки, что почти вдвое больше прошлогоднего показателя. Основным драйвером роста стало ракетное вооружение: расходы на него выросли на 360% и достигли 36,6 миллиарда долларов.
Военно-морской флот и корпус морской пехоты запросили 150 миллиардов долларов, увеличив показатель на 45%. Финансирование кораблестроения выросло на 46%, закупки авиатехники почти удвоились.
Тем временем военно-воздушные и космические силы запросили 101 миллиард долларов. Расходы космических сил при этом выросли на 344%, до 19 миллиардов долларов.
 
