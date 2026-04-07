Пентагон отменил пресс-конференцию, запланированную на вторник - 07.04.2026, ПРАЙМ
Пентагон отменил пресс-конференцию, запланированную на вторник
2026-04-07T05:02+0300
ВАШИНГТОН, 7 апр - ПРАЙМ. Пентагон отменил запланированную на вторник пресс-конференцию, которая должна была состояться в один день с истечением крайнего срока, установленного президентом США Дональдом Трампом на заключение соглашения с Ираном и открытие Ормузского пролива, передает корреспондент РИА Новости. Американский лидер ранее пригрозил Ирану "днем мостов и электростанций" во вторник, призвав открыть движение по Ормузскому проливу, иначе иранцы будут "жить в аду". Тегеран заявил, что решительно ответит в случае реализации Вашингтоном своих угроз. На 8.00 по местному времени во вторник (15.00 мск) в Пентагоне планировалась пресс-конференция шефа Пентагона Пита Хегсета и генерала Дэна Кейна, возглавляющго Объединенный комитет начальников штабов США. Время начала встречи с журналистами было назначено ровно за 12 часов до того, как истечет крайний срок, установленный Трампом до начала возможных ударов по мостам и электростанциям Ирана, который американский лидер установил на 20.00 по местному времени вторника (4.00 мск среды). "Коллеги из СМИ, завтрашний пресс-брифинг отменен", - указано в полученном агентством уведомлении от военного ведомства США. Причины отмены в Пентагоне не сообщили. В понедельник Трамп заявил, что американские военные якобы способны уничтожить Иран за одну ночь, и это может случиться уже во вторник. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
05:02 07.04.2026
 
