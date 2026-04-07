В аэропорту Пензы сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов

Добавлены подробности (3-й абзац) | 07.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-07T02:52+0300

Добавлены подробности (3-й абзац) МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Пензы, сообщила Росавиация. "Аэропорт Пенза. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов.‍‍‍ Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении. Также губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил об отмене беспилотной опасности в регионе. Соответствующее сообщение опубликовано в его канале на платформе Max.

