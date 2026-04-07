Мир вступил на путь серьезного энергетического кризиса, заявил Песков

Мир вступил на путь серьезного экономического и энергетического кризиса, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

2026-04-07T12:59+0300

МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Мир вступил на путь серьезного экономического и энергетического кризиса, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Сейчас, когда мир уже уверенно вступил на путь экономического и энергетического кризиса, довольно серьезного, масштабы которого разрастаются изо дня в день, то, конечно, рынок и конъюнктура рыночная в области энергетики, энергоресурсов полностью изменилась", - сказал он журналистам, комментируя ситуацию в сфере энергетики на фоне конфликта на Ближнем Востоке. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам в Иране. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. В связи с этим в большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо из-за фактической блокировки Ормузского пролива - ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного газа из стран Персидского залива.

