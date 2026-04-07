Мир вступил на путь серьезного энергетического кризиса, заявил Песков
Мир вступил на путь серьезного энергетического кризиса, заявил Песков - 07.04.2026, ПРАЙМ
Мир вступил на путь серьезного энергетического кризиса, заявил Песков
Мир вступил на путь серьезного экономического и энергетического кризиса, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 07.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-07T12:59+0300
2026-04-07T12:59+0300
2026-04-07T12:59+0300
МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Мир вступил на путь серьезного экономического и энергетического кризиса, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Сейчас, когда мир уже уверенно вступил на путь экономического и энергетического кризиса, довольно серьезного, масштабы которого разрастаются изо дня в день, то, конечно, рынок и конъюнктура рыночная в области энергетики, энергоресурсов полностью изменилась", - сказал он журналистам, комментируя ситуацию в сфере энергетики на фоне конфликта на Ближнем Востоке. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам в Иране. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. В связи с этим в большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо из-за фактической блокировки Ормузского пролива - ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного газа из стран Персидского залива.
ближний восток
сша
иран
мировая экономика, ближний восток, сша, иран, дмитрий песков
Энергетика, Мировая экономика, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, США, ИРАН, Дмитрий Песков
Мир вступил на путь серьезного энергетического кризиса, заявил Песков
Песков: мир вступил на путь серьезного экономического и энергетического кризиса