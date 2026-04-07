Песков рассказал о запросах на покупку российских энергоресурсов - 07.04.2026, ПРАЙМ
Энергетика
Песков рассказал о запросах на покупку российских энергоресурсов
Песков рассказал о запросах на покупку российских энергоресурсов - 07.04.2026, ПРАЙМ
Песков рассказал о запросах на покупку российских энергоресурсов
В мире огромное количество запросов на приобретение российских энергоресурсов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 07.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-07T13:02+0300
2026-04-07T13:02+0300
энергетика
россия
газ
рф
дмитрий песков
владимир путин
ес
МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. В мире огромное количество запросов на приобретение российских энергоресурсов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Огромное количество запросов на приобретение наших энергоресурсов из альтернативных направлений", - сказал он журналистам, комментируя ситуацию в сфере энергетики. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что поручит правительству, чтобы оно совместно с российскими компаниями проработало вопрос поставок природного газа из России на перспективные рынки. Глава государства отмечал, что России может быть выгоднее прекратить поставки на европейский рынок уже сейчас, до того как вступят в силу ограничения Евросоюза, и уйти на новые рынки и там закрепиться.
россия, газ, рф, дмитрий песков, владимир путин, ес
Энергетика, РОССИЯ, Газ, РФ, Дмитрий Песков, Владимир Путин, ЕС
13:02 07.04.2026
 
Песков рассказал о запросах на покупку российских энергоресурсов

Песков: в мире огромное количество запросов на закупку российских энергоресурсов

МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. В мире огромное количество запросов на приобретение российских энергоресурсов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Огромное количество запросов на приобретение наших энергоресурсов из альтернативных направлений", - сказал он журналистам, комментируя ситуацию в сфере энергетики.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что поручит правительству, чтобы оно совместно с российскими компаниями проработало вопрос поставок природного газа из России на перспективные рынки. Глава государства отмечал, что России может быть выгоднее прекратить поставки на европейский рынок уже сейчас, до того как вступят в силу ограничения Евросоюза, и уйти на новые рынки и там закрепиться.
ЭнергетикаРОССИЯГазРФДмитрий ПесковВладимир ПутинЕС
 
 
