Песков рассказал о запросах на покупку российских энергоресурсов - 07.04.2026, ПРАЙМ

В мире огромное количество запросов на приобретение российских энергоресурсов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 07.04.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. В мире огромное количество запросов на приобретение российских энергоресурсов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Огромное количество запросов на приобретение наших энергоресурсов из альтернативных направлений", - сказал он журналистам, комментируя ситуацию в сфере энергетики. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что поручит правительству, чтобы оно совместно с российскими компаниями проработало вопрос поставок природного газа из России на перспективные рынки. Глава государства отмечал, что России может быть выгоднее прекратить поставки на европейский рынок уже сейчас, до того как вступят в силу ограничения Евросоюза, и уйти на новые рынки и там закрепиться.

