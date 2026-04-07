В Петербурге началось проектирование R&D-центра в сфере автомобилестроения - 07.04.2026, ПРАЙМ
В Петербурге началось проектирование R&D-центра в сфере автомобилестроения
промышленность
бизнес
россия
санкт-петербург
александр беглов
03:01 07.04.2026 (обновлено: 03:39 07.04.2026)
 
В Петербурге началось проектирование Центра исследований и разработок в автомобилестроении

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 апр - РИА Новости. Проектирование Центра исследований и разработок в сфере автомобилестроения началось в Санкт-Петербурге, сообщил в интервью РИА Новости губернатор города Александр Беглов, подчеркнув, что речь идет о новой модели развития отрасли в целом.
"Фактически речь идет о новой модели развития автомобильной отрасли. С опорой на собственные разработки и свою компонентную базу. Для этого в Шушарах город планирует построить научно-производственный центр. Используем средства казначейского инфраструктурного кредита в объеме 3,1 миллиарда рублей", - сказал он.
По словам Беглова, площадь будущего Центра исследований и разработок в сфере автомобилестроения составит порядка 18 тысяч квадратных метров.
"Его проектирование уже ведется. Он станет первым R&D-центром в области легкового автомобилестроения на северо-западе России", - сказал губернатор.
Он отметил, что городе постепенно перезапускаются площадки, оставленные иностранными автопроизводителями. В частности, по его словам, на бывшей площадке компании GM в Шушарах планируется выпускать легковые автомобили нового российского брэнда.
"Там проведена глубокая модернизация, комплексное перевооружение. На бывший завод компании GM в Шушарах у нас очень масштабные планы – это организация производства полного цикла с высокой степенью автоматизации процессов. Переход к формированию современной технологической платформы, созданной с нуля в рамках новой автомобильной истории России. Недавно мне были представлены прототипы моделей легковых автомобилей нового российского брэнда Jeland", - рассказал губернатор.
По его словам, подготовка к производству автомобилей в Шушарах подходит к завершению.
 
