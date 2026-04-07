Европа разворошила запасы газа до последнего предела

Европа разворошила запасы газа до последнего предела - 07.04.2026, ПРАЙМ

Европа разворошила запасы газа до последнего предела

Заполненность голландских подземных хранилищ газа сейчас рекордно низкая за последние несколько десятилетий — около 5 процентов. Многие эксперты называют эту... | 07.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-07T05:05+0300

2026-04-07T05:05+0300

2026-04-07T05:05+0300

МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Заполненность голландских подземных хранилищ газа сейчас рекордно низкая за последние несколько десятилетий — около 5 процентов. Многие эксперты называют эту ситуацию "особо уязвимой" для страны и Европы в целом. Нидерланды уже несколько лет постепенно сворачивают добычу на крупнейшем в Европе газовом месторождении Гронинген, что уменьшает их внутреннюю ресурсную базу и усиливает значение подземных хранилищ газа как инструмента гибкости и "страхового запаса".В чём причины такой ситуации? Первая и главная — безусловно, нестабильность и резкое повышение цен на энергоносители из-за конфликта на Ближнем Востоке. Вторая — нежелание Европы закупать газ у России. Такая динамика заполненности также объясняется активным отбором газа в течение зимы 2025/26 годов, который оказался существенно выше того, что можно было бы ожидать только по погодным условиям. Видимо, Европа в условиях повышенных цен отказывается от закупок газа, ожидая снижения цены в дальнейшем.Нидерланды — не периферийный, а ключевой элемент газовой инфраструктуры Европы. Здесь расположены крупные подземные газохранилища, обслуживающие не только саму Голландию, но и значительную часть всего регионального европейского рынка газа. Такая "просадка" в заполнении создаёт риски и для соседних стран.Подземные газохранилища обычно создаются на базе естественных геологических образований: исчерпанных газовых и нефтяных месторождений, углублений и тому подобного. Надо понимать, что исчерпать полностью "в ноль" подземное газохранилище опасно не только с экономической, но и технической точки зрения: остаток газа в хранилище обеспечивает необходимое давление и устойчивую работу. Оборудование при заборе газа "в ноль" начинает работать вне проектных режимов: нарушается фильтрация газа, забор осуществляется сложнее. Для выкачивания последних остатков газа требуется больше энергии, износ оборудования усиливается.Для поддержания стабильной работы газохранилищ требуется как минимум 10 процентов заполнения, а лучше 20. При выкачивании газа до значения менее 10 процентов создаются серьёзные риски в отказоустойчивости оборудования именно в пиковые дни. Отказ оборудования может быть чреват не только экономическими, но и социальными последствиями для потребителей и государства.Важно понимать, что такая ситуация для Европы опасна и с геополитической точки зрения. Европа всё больше полагается на импорт сжиженного природного газа (СПГ), прежде всего из США, — а это создаёт ситуацию большей зависимости Европейского континента от Америки, от настроений политических кругов гегемона. Европа, пытающаяся показать свою принципиальность и независимость в геополитике, возможно, скоро будет вынуждена свернуть это и больше ориентироваться на США. Газ — тоже инструмент геополитики.Европейский союз после 2022 года сделал ставку на компенсирование российских трубопроводных поставок за счет наращивания импорта СПГ, прежде всего из США. Уже сейчас доля американского СПГ в европейском импорте превышает половину, а суммарная зависимость ЕС от США как поставщика газа за несколько лет выросла кратно.Ситуация с низким заполнением подземных хранилищ опасна и с внутриполитической точки зрения для стран Европы. При заполненности на уровне 5–6 процентов маневренный потенциал этой системы резко ограничен: в случае резкого похолодания или перебоев импорта "подхватить" спрос будет заметно сложнее. Перебои с поставками газа конечным потребителям могут существенно подорвать авторитет правящих кругов Нидерландов и других стран Европы.Такая ситуация требует не тактических решений, а стратегии её разрешения. Вряд ли при текущих ценах Нидерланды и другие страны смогут ещё долго "оттягивать" приобретение газа для заполнения хранилищ. Сейчас требуются иные расходы — и пойти на это надо. Для Европы это будет труднейшим решением, но, возможно, придётся производить закупки газа и у нашей страны. Уязвимость газовой инфраструктуры европейского континента достигла критических значений.Автор: Вадим Ковригин, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г.В. Плеханова

европа

нидерланды

сша

Вадим Ковригин https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/04/01/868817116_0:23:1876:1899_100x100_80_0_0_acae7cc9cce7e585d01376a03620a7a3.jpg

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Вадим Ковригин https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/04/01/868817116_0:23:1876:1899_100x100_80_0_0_acae7cc9cce7e585d01376a03620a7a3.jpg

мнения аналитиков, мировая экономика, газ, европа, нидерланды, сша, ес, рэу им. г.в.плеханова