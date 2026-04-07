Путин принял участие в совещании по ситуации в Дагестане на фоне наводнений

2026-04-07T17:04+0300

МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин принял участие в большом совещании по ситуации в Дагестане на фоне наводнений. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков анонсировал вступительное слово главы государства в ходе совещания. С докладами выступят министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков, министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин и глава Дагестана Сергей Меликов. Кроме того, в совещании приняли участие руководитель администрации президента РФ Антон Вайно, министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов, министр сельского хозяйства Оксана Лут, министр здравоохранения Михаил Мурашко и полномочный представитель президента в СКФО Юрий Чайка, министр транспорта Андрей Никитин, министр финансов Антон Силуанов, глава муниципального образования "Дербентский район" Эльман Аллахвердиев, врио главы Хасавюртовского района Багаутдин Мамаев, глава города Махачкалы Джамбулат Салавов, а также руководители служб. Обильные осадки в Дагестане 28-29 марта и 5 апреля вызвали массовые подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения. В горных районах произошли камнепады и сходы селевых масс, повреждены дороги и мосты. В ряде городов и районов из подтопленных домов эвакуировали людей.

