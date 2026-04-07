Правительство разрешило на полгода экспорт ферровольфрама - 07.04.2026, ПРАЙМ
Правительство разрешило на полгода экспорт ферровольфрама
2026-04-07T11:32+0300
МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Правительство России утвердило временный разрешительный порядок экспорта ферровольфрама за пределы Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на шесть месяцев, следует из постановления кабмина. "В течение шести месяцев со дня вступления в силу настоящего постановления установить в одностороннем порядке разрешительный порядок вывоза из Российской Федерации за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза ферровольфрама", - говорится в постановлении кабмина. Вывоз ферровольфрама за пределы ЕАЭС будет допускаться при наличии разовой лицензии Минпромторга, уточняется там. Постановление вступает в силу по истечении одного дня после дня его официального опубликования.
11:32 07.04.2026
 
МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Правительство России утвердило временный разрешительный порядок экспорта ферровольфрама за пределы Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на шесть месяцев, следует из постановления кабмина.
"В течение шести месяцев со дня вступления в силу настоящего постановления установить в одностороннем порядке разрешительный порядок вывоза из Российской Федерации за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза ферровольфрама", - говорится в постановлении кабмина.
Вывоз ферровольфрама за пределы ЕАЭС будет допускаться при наличии разовой лицензии Минпромторга, уточняется там.
Постановление вступает в силу по истечении одного дня после дня его официального опубликования.
