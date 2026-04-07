https://1prime.ru/20260407/pravitelstvo--868975613.html
Правительство разрешило на полгода экспорт ферровольфрама
2026-04-07T11:32+0300
экономика
россия
финансы
минпромторг
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/13/859704367_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_8b5849d346169be1d3d0c2df1e5738c4.jpg
МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Правительство России утвердило временный разрешительный порядок экспорта ферровольфрама за пределы Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на шесть месяцев, следует из постановления кабмина. "В течение шести месяцев со дня вступления в силу настоящего постановления установить в одностороннем порядке разрешительный порядок вывоза из Российской Федерации за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза ферровольфрама", - говорится в постановлении кабмина. Вывоз ферровольфрама за пределы ЕАЭС будет допускаться при наличии разовой лицензии Минпромторга, уточняется там. Постановление вступает в силу по истечении одного дня после дня его официального опубликования.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/13/859704367_126:0:910:588_1920x0_80_0_0_023865fab565759c8181f6bc38cafa48.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Правительство утвердило порядок экспорта ферровольфрама за пределы ЕАЭС