Назван самый доступный город для отдыха на майские праздники

Самым доступным городом для отдыха россиян внутри страны на майские праздники в 2026 году стал Тамбов, при этом в топ-10 также вошли Ярославль, Казань и Москва,

2026-04-07T08:43+0300

МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Самым доступным городом для отдыха россиян внутри страны на майские праздники в 2026 году стал Тамбов, при этом в топ-10 также вошли Ярославль, Казань и Москва, говорится в исследовании сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, которое есть в распоряжении у РИА Новости. "Самым доступным городом для путешествий внутри страны оказался Тамбов... перелёт обойдется в 7,1 тысячи рублей, а ночь в отеле - в 3,8 тысячи рублей", - рассказали в OneTwoTrip о самых бюджетных направлениях для поездок на предстоящие майские праздники в период с 1 по 11 мая 2026 года. Рейтинг составлен на основе данных поисковых запросов на авиабилеты с вылетом из России и учитывает среднюю минимальную стоимость перелёта в одну сторону на одного пассажира и среднюю минимальную цену за одну ночь в отеле категории "три звезды". По данным сервиса, в топ-10 бюджетных городов для отдыха по России также вошли Вологда, Калуга, Чебоксары, Ярославль, Кировск, Саратов, Москва, Самара и Казань. Как выяснили в OneTwoTrip, авиабилет в Ярославль обойдется в 8,4 тысячи, а проживание - 4,5 тысячи за ночь, в Казань же билет на самолет и отель - 10,1 и 4,2 тысячи рублей соответственно. Билет на самолет в Москву будет стоить в среднем 9,7 тысячи рублей, ночь в отеле - 4,6 тысячи. При этом самым дорогим из перечисленных городов в сумме стал Кировск - перелет туда в среднем обойдется в 9,3 тысячи, а ночь в отеле - 8 тысяч рублей, заключили в сервисе.

