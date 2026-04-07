Назван самый доступный город для отдыха на майские праздники - 07.04.2026, ПРАЙМ
Назван самый доступный город для отдыха на майские праздники
Самым доступным городом для отдыха россиян внутри страны на майские праздники в 2026 году стал Тамбов, при этом в топ-10 также вошли Ярославль, Казань и Москва, | 07.04.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Самым доступным городом для отдыха россиян внутри страны на майские праздники в 2026 году стал Тамбов, при этом в топ-10 также вошли Ярославль, Казань и Москва, говорится в исследовании сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, которое есть в распоряжении у РИА Новости. "Самым доступным городом для путешествий внутри страны оказался Тамбов... перелёт обойдется в 7,1 тысячи рублей, а ночь в отеле - в 3,8 тысячи рублей", - рассказали в OneTwoTrip о самых бюджетных направлениях для поездок на предстоящие майские праздники в период с 1 по 11 мая 2026 года. Рейтинг составлен на основе данных поисковых запросов на авиабилеты с вылетом из России и учитывает среднюю минимальную стоимость перелёта в одну сторону на одного пассажира и среднюю минимальную цену за одну ночь в отеле категории "три звезды". По данным сервиса, в топ-10 бюджетных городов для отдыха по России также вошли Вологда, Калуга, Чебоксары, Ярославль, Кировск, Саратов, Москва, Самара и Казань. Как выяснили в OneTwoTrip, авиабилет в Ярославль обойдется в 8,4 тысячи, а проживание - 4,5 тысячи за ночь, в Казань же билет на самолет и отель - 10,1 и 4,2 тысячи рублей соответственно. Билет на самолет в Москву будет стоить в среднем 9,7 тысячи рублей, ночь в отеле - 4,6 тысячи. При этом самым дорогим из перечисленных городов в сумме стал Кировск - перелет туда в среднем обойдется в 9,3 тысячи, а ночь в отеле - 8 тысяч рублей, заключили в сервисе.
Назван самый доступный город для отдыха на майские праздники

Самым доступным городом для отдыха россиян на майские праздники стал Тамбов

МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Самым доступным городом для отдыха россиян внутри страны на майские праздники в 2026 году стал Тамбов, при этом в топ-10 также вошли Ярославль, Казань и Москва, говорится в исследовании сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, которое есть в распоряжении у РИА Новости.
"Самым доступным городом для путешествий внутри страны оказался Тамбов... перелёт обойдется в 7,1 тысячи рублей, а ночь в отеле - в 3,8 тысячи рублей", - рассказали в OneTwoTrip о самых бюджетных направлениях для поездок на предстоящие майские праздники в период с 1 по 11 мая 2026 года.
Рейтинг составлен на основе данных поисковых запросов на авиабилеты с вылетом из России и учитывает среднюю минимальную стоимость перелёта в одну сторону на одного пассажира и среднюю минимальную цену за одну ночь в отеле категории "три звезды".
По данным сервиса, в топ-10 бюджетных городов для отдыха по России также вошли Вологда, Калуга, Чебоксары, Ярославль, Кировск, Саратов, Москва, Самара и Казань.
Как выяснили в OneTwoTrip, авиабилет в Ярославль обойдется в 8,4 тысячи, а проживание - 4,5 тысячи за ночь, в Казань же билет на самолет и отель - 10,1 и 4,2 тысячи рублей соответственно. Билет на самолет в Москву будет стоить в среднем 9,7 тысячи рублей, ночь в отеле - 4,6 тысячи.
При этом самым дорогим из перечисленных городов в сумме стал Кировск - перелет туда в среднем обойдется в 9,3 тысячи, а ночь в отеле - 8 тысяч рублей, заключили в сервисе.
Отдыхающие в Ялте - ПРАЙМ, 1920, 04.04.2026
Названы самые популярные курорты для отдыха на майские праздники у россиян
4 апреля, 09:55
 
ТуризмБизнесРОССИЯЯРОСЛАВЛЬМОСКВАКАЗАНЬOneTwoTrip
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
